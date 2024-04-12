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فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

هوندا تأمل عدم انتهاء العلاقة مع فيرستابن في 2026

تأمل هوندا ألا تنتهي العلاقة الناجحة مع ماكس فيرستابن بطل العالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، وذلك بعد انتقالها لتزويد أستون مارتن بالمحركات بدلاً من ريد بُل، في 2026.

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

زاك موجر/ صور لات

دعمت هوندا، النجم الهولندي، على طريق تحقيقه لثلاثة ألقاب عالمية حتى الآن، ويبدو أنه يسير باتجاه حسم لقبه الرابع كذلك هذا الموسم.

كما حققت العلامة اليابانية لقبي مصنّعين مع ريد بُل، لينهي ذلك فترة صعبة للغاية حين كانت تزوّد مكلارين بالمحركات. 

وتتجه علاقة فيرستابن مع هوندا للانتهاء في 2026، حيث ستقوم بتزويد أستون مارتن بالمحركات.

وكانت هوندا قد قررت في البداية الانسحاب من الفورمولا واحد بنهاية موسم 2021، لكن بحلول ذلك الوقت عادت عن قرارها لتواصل تزويد ريد بُل تزامناً مع قرار ريد بُل العمل ضمن قسم محركاتها الخاص، والذي سينتج أول وحدة طاقة بدءاً من حقبة المحركات الجديدة في 2026.

وفي حال لم تحصل أية مفاجآت، فإن عقد فيرستابن مع ريد بُل ينتهي بنهاية 2028.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" في مقابلة نادرة من نوعها، أوضح كوجي واتانابي مدير قسم التسابق لدى هوندا، أنه لا يرى نهاية قريبة للعلاقة مع فيرستابن، بل يأمل أن تتواصل في يوم ما.

فقال في تصريح لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "لا أعتقد أن هذا اليوم سيأتي في المستقبل القريب، لكن في حال واصل الطرفان عملهما في الفورمولا واحد، حين نأمل أن نعمل مجدداً يوماً ما".

وأكمل: "إنها علاقة جيدة جداً. نحن نثق ببعضنا البعض كما أن العاملين في هوندا يحبون ماكس. نحن فخورون بالعمل مع ماكس، وسنفتقده في المستقبل".

وأردف: "لكن ما زال لدينا عامان معاً، ونتعهد بتقديم أفضل ما بوسعنا لتحقيق المزيد من الألقاب مع ماكس وريد بُل".

واسترسل: "إنه مهم للغاية. إنه السائق رقم واحد في الفورمولا واحد حالياً. بالطبع، إدارة الفريق مهمة وكذلك السيارة، لكن المزيج بين ذلك حاسم، والقطعة الهامة ضمن ذلك هي ماكس".

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

بالمقابل، كشف واتانابي أن فوز فيرستابن في جولة النمسا 2019، أول فوز تحققه ريد بُل ضمن حقبة هوندا، والأول لـ هوندا منذ 13 عاماً، يشكل أفضل ذكرى للمصنع الياباني في شراكته مع ريد بُل.

حينها، وأثناء الاحتفالات على منصة التتويج، قام ماكس بإدخال هوندا ضمن الاحتفالات، وهي خطوة أكدت العلامة اليابانية أنها لن تنساها.

حيث قال: "الذكرى الأكبر لي، حين أشار إلى شعار هوندا على منصة التتويج في النمسا على حلبة ريد بُل رينغ".

وأكمل: "كنت هناك، كانت تلك لحظة خاصة جداً بالنسبة لي. كنت أقف تحت منصة التتويج، وكان ذلك يوماً مميزاً حقاً".

وأضاف: "إنه يفكر دوماً في هوندا، وقال ’شكرا لكم، هوندا’. كما عبّر عن آرائه خارج الحلبات حول هوندا، وذلك أمر مهم لجميع العاملين في هوندا".

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وشارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

لكن ومع تلميحات فيرستابن لإمكانية اعتزاله الفورمولا واحد حين ينتهي عقده مع ريد بُل، فإن فرص التعاون المستقبلي بين الطرفين تبدو بعيدة المنال.

وقد تصبح ممكنة في حال قرر صاحب 26 عاماً الانتقال بشكل صادم إلى أستون مارتن، الفريق الذي يسعى مالكه لورانس سترول، لتحويله إلى قوة ضاربة على شاكلة ريد بُل.

وعلاوة على التوقيع مع هوندا، فإن سترول عرض على آدريان نيوي، عبقري التصميم لدى ريد بُل، صفقة ضخمة للانتقال إلى الفريق.

لكن وفي حال لم يحصل ذلك، فإن خروج فيرستابن من ريد بُل قبل 2028 ما تزال فرصة ممكنة نظرياً، وتعتبر مرسيدس من بين الفرق المهتمة بخدمات الهولندي.

Watch: Alonso Commits to Aston Martin with Multi-Year Extension

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