هوندا: المنافسون يقللون "عن عمد" من مدى تأثير وقود 2022 للفورمولا واحد

كجزء من تغييرات القوانين التي أدخلتها الفورمولا واحد هذا الموسم، بات من الإلزامي استعمال الوقود "إي10"، وهو مزيج من 90 بالمئة من الوقود الأحفوري و10 بالمئة من الإيثانول.

وأشارت التكهنات الأولية إلى أن هذا الوقود سيعني خفضاً ملحوظاً في طاقة المحركات، لكن المزوّدين صرحوا بأنهم تمكنوا من استعادة تلك الخسارة في الطاقة.

لكن ياسواكي أساجي من هوندا، الذي كان يترأس سابقاً عمليات تطوير وحدات الطاقة اليابانية وبقي حتى الآن ضمن المشروع، عبّر عن شكوكه حيال تلك التصريحات.

وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال مقدار الطاقة التي ستضيع في 2022 بسبب هذه التغييرات، قال: "إنه سرّ".

وأكمل: "يبدو وكأن الشركات تقول أن الطاقة الناتجة هي نفسها، لكن على النقيض من ذلك، فإن مثل هذه التصريحات تعني وجود صعوبات في الإبقاء على نفس مستويات طاقة العام الماضي".

ويرى أساجي أن تحدي الوقود الجديد لم يكن سهلاً، بالرغم من وجود بعض الفوائد الخفية لهذا التغيير.

فقال: "الاستجابة لاستعمال وقود ’إي10’ هي التحدي الأكبر. لأن بنية المحركات مصممة بالفعل من قبل، وعلينا بالتالي إدخال تغييرات لتضمن أفضل أداء ممكن من الوقود الجديد".

وتابع: "فيما يتعلق بوقود ’إي10’ فإن الطاقة والقوة أقل. هذه هي خصائص الوقود الكحولي".

وأردف: "بالمقابل، بتنا قادرين على التحكم بشكل أفضل بالاحتراق غير الطبيعي الذي كانت تعاني منه المحركات مع الوقود القديم".

واسترسل: "نحن نسعى للكفاءة القصوى، لكن مع وقود ’إي10’، فإن قوة المحرك قد نقصت، وبالتالي فإن كمية الطاقة المستخلصة باتت أقل".

من جهة أخرى، أكد أساجي أن أغلب العمل على وحدات الطاقة لموسم 2022 قد تمّ في القسم الأخير من العام الماضي.

فقال مختتماً: "هناك على الدوام تفاصيل صغيرة وتصحيحات لبعض المشاكل، لكن إن لم تقدر على إكمال الأساسيات بحلول نهاية العام الماضي، فلن تكون جاهزاً للموسم الجديد".