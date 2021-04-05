هوندا: المحرّك الجديد وفّر دفعة انسيابيّة لريد بُل

دخلت هوندا عامها الأخير في الفورمولا واحد بتصميم وحدة طاقة جديدة ستستلم ريد بُل تشغيلها في المستقبل.

وبالنسبة لتصميم 2021 فقد اتّبعت هوندا مقاربة عدائيّة على صعيد التوضيب وقدّمت بعض التغييرات البارزة لتقليص حجم المحرّك في مواصلة للمحرّك بـ "الحجم صفر" الذي أطلقته مع مكلارين في 2015.

لكن في حين أنّ وحدة 2015 كانت مليئة بالمشاكل، حيث واجهت هوندا الكثير من مشاكل التبريد إلى جانب أنّ الشاحن التوربيني الأصغر لم يُوفّر مستويات الدفع الضروريّة، فإنّ التوضيب الحالي يعمل بشكلٍ جيّدٍ جدًا الآن.

وقال تويوهارو تانابي المدير التقنيّ لبرنامج هوندا في الفورمولا واحد أنّ الصانع الياباني لم يترك أيّ جانبٍ من دون العمل عليه في ظلّ جهوده لتوفير دفعة على صعيدَي الطاقة والتوضيب لريد بُل.

وقال الياباني: "راجعنا كلّ مكوّن والمفهوم التصميمي لوحدة الطاقة السابقة، ومن ثمّ قدمنا وحدة طاقة هذا العام كوحدة جديدة. بالطبع عملنا على تحسين أداء المحرّك ونظام إيرز. كما أنّ التصميم الجديد شهد بعض التغييرات لجعله مدمجًا أكثر من السابق. أعتقد بأنّ ذلك ساهم في تحسين حزمة وأداء السيارة بشكلٍ عام".

وبحديثه بعد جائزة البحرين الكبرى، تحدّث تانابي عن التغييرات بشكلٍ مفصّل قليلًا، وكيف ساعد ذلك ريد بُل.

وقال حيال ذلك: "تمّ خفض ذراع الكامات، كما أنّنا قمنا بخفض ارتفاع المحرّك".

وأكمل: "نتيجة لذلك فعند تركيب المحرّك على الهيكل، فإنّ مجال حريّة انسياب الهواء داخل السيارة بات أفضل. أي بعبارة أخرى فإنّ ذلك ساهم في تحسين الأداء الانسيابيّ".

وأردف: "من الصعب التوصّل إلى الأرقام الدقيقة حيال قدر الارتكازيّة الإضافيّة وقدر زمن اللفّة، لكنّ أدريان نيوي قال أنّه ممتنٌ لأنّ وحدة الطاقة مدمجة أكثر".

وأثمرت جهود هوندا مع ريد بُل عن تقيق قطب الانطلاق الأوّل من قبل ماكس فيرشتابن في الجولة الافتتاحيّة وخوضه لمعركة متقاربة مع الفائز لويس هاميلتون خلال السباق.