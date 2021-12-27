هوندا: الكثير من الاحترام المتبادل أدّى إلى مشاكل تواصل مع مكلارين

استمتع الصانع الياباني بفترة ناجحة للغاية مع الحظيرة البريطاني في أواخر الثمانينات وبداية التسعينات من القرن الماضي قبل أن تُغادر هوندا البطولة في 1992.

وأحيت الشركتان شراكتهما في 2015 عندما قرّرت هوندا دخول الفورمولا واحد في الحقبة الهجينة.

لكنّ تلك الشراكة انتهت في مرحلة مبكّرة بعد ثلاثة مواسم مخيّبة للآمال، لتنتقل هوندا للتعامل مع تورو روسو (ألفا تاوري حاليًا)، بينما استعانت مكلارين بمحرّكات رينو.

واعترفت هوندا ومكلارين بأنّ التواصل دائمًا ما مثّل تحديًا في شراكتهما، حيث يعتقد ماساشي ياماموتو مدير قسم الفورمولا واحد في الصانع الياباني أنّ الشعور بالكثير من الاحترام المتبادل تجاه بعضهما كان واحدًا من الأسباب وراء المشكلة.

وقال الياباني: "بدءًا من أيّام مكلارين فقد تعلّمنا الكثير منهم، لكن نعتقد بأنّه كان هناك الكثير من الاحترام المتبادل".

وأكمل: "لهذا السبب كان هناك افتقارٌ ربّما للتواصل، وللأسف لم يسر ذلك المشروع على نحوٍ جيّد".

وتعاونت هوندا إثر ذلك مع تورو روسو ومن ثمّ مع ريد بُل ضمن شراكة انتهت بتحقيق ماكس فيرشتابن لبطولة السائقين هذا العام.

لكنّ هوندا قرّرت بالفعل أنّ 2021 سيكون عامها الأخير في الفورمولا واحد، حيث ستستلم ريد بُل تشغيل محرّكاتها من الآن فصاعدًا.

وبالرغم من نجاح هذا العام، قال ياماموتو أنّ مراجعة مغادرتها للبطولة لم يكن مطروحًا مطلقًا.

وقال في هذا الصدد: "قرار مغادرة الفورمولا واحد كان ضخمًا بالنسبة لهوندا، وكان ذلك من أجل بلوغ حياديّة الكربون وكذلك من أجل الزبائن حول العالم".

وأضاف: "بالرغم من أنّنا حقّقنا نتائج جيّدة هذا العام، فإنّنا لم نخض أيّ حوارٍ بشأن البقاء هنا".

وفي حين أنّ هوندا ستدعم ريد بُل مع محرّكاتها، قال ياماموتو أنّ التطوير "سيكون تحت سيطرة كاملة من قبل ريد بُل، لكن تماشيًا مع طلبات ريد بُل".

وباختياره لذكرياته المفضّلة من فترة هوندا الأخيرة في الفورمولا واحد، قال ياماموتو أنّ منصّة تتويج فيرشتابن الأولى بمحرّكات هوندا في الجولة الافتتاحيّة من موسم 2019 تتواجد في أعلى القائمة.

وقال: "أفضل لحظة بالنسبة لي هي جائزة أستراليا الكبرى، أوّل منصّة مع ريد بُل ريسينغ. وبالطبع سباق النمسا 2019 الذي كان أوّل فوزٍ مع ريد بُل".

ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ وماساشي ياماموتو، رئيس هوندا موتورسبورت تصوير: صور موتورسبورت