هوندا "الفضوليّة" تلقت اتّصالات بشأن صفقات محرّكات لموسم 2026

كان الصانع الياباني واحدًا من ستّة مصنّعين قاموا بتسجيل اهتمامهم لإنتاج محرّكات ضمن دورة قوانين المحرّكات الجديدة التي ستنطلق في 2026.

وفي حين أنّ هوندا استمرار شراكتها مع ريد بُل وألفا تاوري لم يعد ممكنًا بسبب التزام الأخيرتين مع فورد في المستقبل، تُقيّم هوندا خياراتها الأخرى حاليًا.

إذ أبقت الباب مفتوحًا أمام إمكانيّة مشاركتها في 2026 عبر إشعارها "فيا" العام الماضي باهتمامها بإنتاج وحدة طاقة وفق القوانين الجديدة، وذلك بالرغم من عدم تواجدها في موقعٍ يسمح لها بالالتزام بشكلٍ كامل بالمشروع.

وبحديثه خلال المؤتمر الصحفي قبل الموسم في اليابان اليوم الإثنين قال كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا للسباقات أنّ الصانع الياباني لا يزال "فضوليًا" تجاه وجهة الفورمولا واحد، وذلك في ظلّ بدء محادثات مع فرقٍ أخرى بشأن صفقة ممكنة.

وقال الياباني: "تنتقل الفورمولا واحد بشكلٍ كبير نحو الطاقة الكهربائيّة، والحياديّة على صعيد الكربون هدفٌ مهمٌ على الصعيد الواسع لشركة هوندا".

وأضاف: "نعتقد بأنّ الوجهة المستقبليّة للفورمولا واحد تتماشى مع هدفنا، لذا قرّرنا التسجيل كمصنّع وحدات طاقة".

وأردف: "نشعر بالفضول حيال وجهة الفورمولا واحد، تربّعها على قمّة فئات التسابق وكيف سيبدو ذلك مع اعتماد المزيد من الجوانب الكهربائيّة؟ نودّ الإبقاء على متابعة دقيقة لذلك. لهذا السبب قرّرنا التسجيل كمُصنّع وحدات طاقة".

وأكمل: "تمّ التواصل معنا من قبل العديد من فرق الفورمولا واحد بعد التسجيل. نودّ حاليًا مواصلة متابعة الوضع. لكن ليس لدينا في الوقت الحاضر أيّ قرارٍ حاسم بشأن العودة إلى الفورمولا واحد".

وواصل شرحه بالقول: "لكن من منظور التطوير التقني، فنعتقد بأنّ اعتبار هذا جزءًا من الفورمولا واحد سيُساعدنا على صعيد التطوير التكنولوجي. هذا موقعنا الآن".

وقد يكون الخيار الأكثر واقعيّة بالنسبة لهوندا للبقاء فيا لفورمولا واحد مع فريقَي مكلارين وويليامز، وذلك في ظلّ عدم دخول أيٍ منهما في شراكة محرّكات مباشرة وعلاقات مقرّبة مثلما تفعل هاس مع فيراري على سبيل المثال.

وبحديثه عند حدث إطلاق سيارة مكلارين 2023 الأسبوع الماضي، قال زاك براون الرئيس التنفيذي للشركة أنّ الفريق يُقيّم خططه طويلة الأمد على صعيد المحرّكات وليس مستعجلًا في اتّخاذ قرار.

عودة علامة هوندا على المحرّك

بعد مغادرتها الفورمولا واحد في نهاية موسم 2021، عاد الصانع الياباني لتعزيز حضوره مجدّدًا على إثر نجاحات ريد بُل.

وعاد شعار الشركة واسمها للظهور على سيارات ريد بُل وألفا تاوري بدءًا من جائزة اليابان الكبرى العام الماضي، وستعود علامتها على وحدات الطاقة بدءًا من 2023.

وقال واتانابي: "كعلامة على تواصل الشراكة مع مجموعة ريد بُل، ستُواصل السيارات الأربع حمل شعارَي هوندا وشركة هوندا للسباقات، وقد تقرّر إضافة اسم هوندا لاسم مصنّع وحدة الطاقة ووحدة الطاقة نفسها".

وأكمل: "سيتمّ تغيير اسم مُصنّع وحدة الطاقة إلى هوندا آر.بي.بي.تي. وسيكون اسم وحدة طاقة 2023 هوندا آر.بي.بي.تي اتش001".

سيارة ماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ تصوير: صور موتورسبورت