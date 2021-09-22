تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية! التالي / ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن
فورمولا 1 أخبار

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

قالت هوندا أن التجربة "الصعبة" التي تعرضت لها بعد أول عودة لها إلى الفورمولا واحد في 2015، كانت ضرورية قبل تقديم الأداء اللازم للمنافسة على اللقب هذا الموسم.

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

يساعد المصنّع اليابانيّ، فريق ريد بُل للمنافسة على لقب الموسم الحالي في مواجهة مرسيدس، وذلك قبيل انسحابه من منافسات سباقات الجائزة الكبرى نهاية 2021.

والنجاح الذي تشهده محركات هوندا حالياً أبعد ما يكون عن "الفشل" الذي  واجهها عندما كانت تزود مكلارين بوحدات الطاقة التي عانت من مشاكل في الأداء والموثوقية والتي أدت إلى فض الشراكة بينهما، لتنتقل هوندا إلى تزويد ريد بُل وألفا تاوري بالمحركات.

وساعدت هوندا فريقَ ريد بُل على حصد الفوز للمرة الأولى لها في حقبة المحركات الهجينة خلال سباق جائزة أستراليا الكبرى 2019، ومنذ ذلك الحين، يضغط المصنع الياباني بقوة لحصد اللقب.

وتعقيباً على العملية برمتها التي استغرقتها هوندا للعودة إلى الأداء القوي الذي تمتلكه حالياً، أوضح تويوهارو تانابي المدير التقني لقسم الفورمولا واحد لدى المصنّع الياباني أنّ الصعوبات التي مرت بها الشركة سابقاً كانت أساسية في ذلك.

فقال في تصريح لمجموعة مختارة من وسائل الإعلام من بينها موقعنا "موتورسبورت.كوم": "قلة الخبرة تسببت لنا بالكثير من الصعوبات، مع الانسحابات، انفجار المحرك وغيرها من المشاكل".

وتابع: "لكننا واصلنا العمل بكل قوة لتحقيق هدفنا - ليس فقط الفوز بالسباقات، وليس فقط تحقيق اللقب، لكن تحسين الأداء والموثوقية كذلك. كان ذلك جزءاً من الأهداف الهامة للمهندسين".

وأردف: "منذ 2015، ومن ثم 2016، 2017، 2018، 2019 و2020، كانت تلك سنوات صعبة حقاً، لكننا لم نستسلم. واصلنا الضغط، ولم تكن مهمة سهلة. نحن ننافس في مواجهة فريق فائز باللقب".

تويوهارو تانابي، هوندا

تويوهارو تانابي، هوندا

تصوير: إريك جونيوس

من جهة أخرى، أشار تانابي إلى أن المعلومات والمعرفة الناتجة عن تلك الأوقات الصعبة، لعبت دوراً كبيراً في تقدم وتطور المحرك.

فقال: "بالنسبة للبعض، قد يبدو الماضي سلبياً، لقد عملنا بشكل كبير جداً من دون نتائج جيدة، بل مع مشاكل في المحرك وضعف في القوة. أما الآن، حصلنا على المزيد من الطاقة والموثوقية والمزيد من الانتصارات".

وأكمل: "كل هذا منحنا خبرة كبيرة، ليس فقط من الناحية الهندسية، بل اللوجستية والميكانيكية كذلك. لقد كانت تلك الفترة حجراً أساسياً في تطوّرنا المستقبلي".

وتابع: "عندما تعاني من أوقات صعبة، بوسعك التعلم منها لتحقيق تقدم تقني. لكن من الناحية الذهنية، فإن جميع طاقم العمل بات يتحلى بالمزيد من القوة. إنه مزيج من الحزن والسرور، ذلك الذي اختبرناه طوال فترة المشروع".

اقرأ أيضاً:

بالمقابل، أشار تانابي إلى أن رغبة هوندا بمواجهة نقاط الضعف لعبت دوراً حاسماً في تحقيق التقدم الحالي أمام محركات مرسيدس.

فقال: "في الماضي، قمنا بتحليل نقاط ضعفنا وقوتنا. لكننا كنا نركز على نقاط الضعف".

وأكمل: "لقد وضعنا قائمة للأهداف والنواحي التي نحتاج التحسن فيها لمنافسة مرسيدس. أحدها كان طريقة إدارة الطاقة".

واختتم: "رأينا بعض الأداء الجيد في مونزا، في مواجهة مرسيدس، مقارنة بالمواسم السابقة. هذا أحد نجاحاتنا خلال الموسم الحالي مع وحدة الطاقة الجديدة".

المشاركات
التعليقات
دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

المقال السابق

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

المقال التالي

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

8 دقيقة
2
فورمولا 1

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

1 س
3
فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

3 س
4
فورمولا 1

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

5
فورمولا 1

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

16 س
أحدث الأخبار
هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان
فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن
فورمولا 1

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

1 س
هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم
فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

3 س
دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!
فورمولا 1

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

16 س
بيرغر: المعارك "الشرسة من دون تحفظات" هي بالضبط ما تحتاجه الفورمولا واحد
فورمولا 1

بيرغر: المعارك "الشرسة من دون تحفظات" هي بالضبط ما تحتاجه الفورمولا واحد

22 س
أحدث ملفات الفيديو
لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1 11:41
فورمولا 1
05-08-2021

جولة مع سيارة ريد بل هوندا للتعرف على مكونات سيارات الفورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين
فورمولا 1 فورمولا 1

فيراري: تصفيات الجمعة أفضل بشكل كبير لكن يوم السبت بحاجة للتحسين

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!
فورمولا 1 فورمولا 1

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس يُشارك في نسخة 2022 من سباق الأبطال

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982
فورمولا 1 فورمولا 1

نيوي: هذا التغيير الأكبر في قوانين الفورمولا واحد منذ 1982

أحدث الأخبار

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا تكشف تقديمها لتحديث مبكّر على وحدة الطاقة في سبا-فرانكورشان

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن
فورمولا 1 فورمولا 1

ويتمارش مدير مكلارين السابق يعود إلى الفورمولا واحد مع أستون مارتن

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم
فورمولا 1 فورمولا 1

هوندا: العودة "الصعبة" إلى الفورمولا واحد كانت أساسية قبل تحقيق التقدم

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!
فورمولا 1 فورمولا 1

دانيال ريكاردو والتحوّل بعد العطلة الصيفية!

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.