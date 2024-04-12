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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى
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هوندا: العلاقة مع ألونسو مختلفة عمّا كانت عليه في لحظة "محرّك جي.بي2"

قال الصانع الياباني هوندا أنّ علاقته بفرناندو ألونسو "أقوى" بكثير الآن بالمقارنة مع فترة التوتّر التي عرفتها شراكتهما السابقة مع في الفورمولا واحد.

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فرناندو ألونسو، مكلارين

مانويل غوريا / صور ساتون

سيلتمّ شمل ألونسو وهوندا مجدّدًا في الفورمولا واحد بدءًا من موسم 2026 بعد تجديد بطل العالم مرّتين لعقده مع أستون مارتن.

وستكون هذه شراكة جديدة بعد قدر الإحباط الذي عرفته أيّامهما في مكلارين بين 2015 و2017، حيث كانت محرّكات هوندا ضعيفة الأداء حينها.

وبلغت العلاقة مستوياتها الدنيا ضمن جائزة اليابان الكبرى 2015 عندما وصف ألونسو عبر اللاسلكي هوندا بمحرّك "الجي بي 2".

وتسبّبت تلك العلاقة المتوتّرة في تشكيك البعض في إمكانيّة عمل ألونسو وهوندا معًا مجدّدًا، لكنّ ذلك الجدل انتهى الآن بعد حسم مستقبلهما.

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وقال كوجي واتانابي رئيس شركة هوندا للسباقات الآن أنّ علاقة شركته بهوندا تحسّنت بشكلٍ كبير.

وبحديثه بشكلٍ حصري إلى موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول العمل مع ألونسو مجدّدًا على إثر تعليقاته القاسية في حقبة مكلارين، قال الياباني: "عندما عملت معه بين 2015 و2017، فقد كان الوضع مختلفًا جدًا بالنسبة لهوندا والفريق".

وأضاف: "كانت فترة محبطة للغاية في تاريخنا، وكانت هناك بعض الأوقات التي كانت فيها علاقتنا متشنّجة للغاية".

وأكمل: "لكنّني أعتقد بأنّنا أصبحنا أقوى وتجاوزنا ذلك الإحباط. كان ألونسو نشطًا للغاية منذ ذلك الحين. أنا سعيدٌ بأنّ بوسعنا تجاوز تلك التجربة المؤلمة معًا والمنافسة على الانتصارات مرّة أخرى. آمل أن نتمكّن من استهداف البطولة معًا والفوز بها معًا".

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

فرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وكشف واتانابي بأنّه بدأ الحديث إلى ألونسو مجدّدًا نهاية العام الماضي، عندما أظهرت صفقة هوندا وأستون لموسم 2026 بأنّه من الممكن أن ينتهي بهما المطاف بالعمل معًا مجدّدًا.

وقال واتانابي: "تحدّثت إليه في لاس فيغاس. لم يُقرّر بعد بشأن عقده التالي حينها".

وأضاف: "أتى ألونسو حينها عندما كنّا نتحدّث مع مايك كراك (مدير الفريق)، وقال: حظًا موفّقًا، إن سنحت لنا الفرصة، فلنتسابق معًا، وتبادلنا بعض الأحاديث".

وأكمل: "سألتنا أستون مارتن إن كانت لدينا أيّة مشاكل في حال جدّدوا عقد ألونسو. تمّ تشارك الوضع في العديد من المراحل".

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