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هوندا: الباب "ليس مغلقاً" أمام العودة إلى الفورمولا واحد في 2026

قالت هوندا أنها لم تغلق الباب حيال عودتها إلى الفورمولا واحد في 2026، حيث تراقب عن كثب خطط البطولة للتحول إلى رياضة خالية من الانبعاثات الكربونية مستقبلاً.

هوندا: الباب "ليس مغلقاً" أمام العودة إلى الفورمولا واحد في 2026

خرج العملاق الياباني من الفورمولا واحد مع نهاية الموسم الماضي، حيث أرادت الشركة الأم تركيز مواردها على تقنيات الانبعاثات الكربونية المعدومة في سياراتها التجارية.

لكنها لم تخرج تماماً من عالم سباقات الجائزة الكبرى، حيث استحوذت ريد بُل على قسم وحدات طاقة هوندا التي كانت أحد عوامل تحقيق ماكس فيرستابن للقب في 2021.

علاوة على ذلك، تم إبرام اتفاقية مع هوندا لمواصلة تصنيع وتجميع وتقديم الدعم للمحركات، مع وضع شعار "هوندا ريسينغ" على سيارات ريد بُل وألفا تاوري.

لكن نجاح هوندا الكبير في 2021 إضافة إلى سعي الفورمولا واحد الواضح نحو انبعاثات كربونية معدومة قبيل الانتقال إلى حقبة القوانين الجديدة تماماً والوقود المستدام في 2026، كلها عوامل مغرية لعودة الصانع الياباني إلى البطولة.

ومثل هذه التكهنات أشعلها تواجد توشيهيرو ميبي المدير التنفيذي لدى هوندا وكذلك رئيس هوندا سيجي كورايشي وأيضاً كوجي واتانابي مدير قسم السباقات ومدير قسم السباقات ياسواكي أساكي وغيرهم من أهم المسؤولين في العلامة اليابانية، في جائزة النمسا الكبرى للفورمولا واحد.

وبينما شددت الشركة على عدم وجود تغيير رسمي بعد إزاء موقفها من الفورمولا واحد، لكنها اعترفت بأنها تراقب عن كثب تطور محادثات قوانين 2026.

وضمن معرض كلامه أثناء تواجده في حلبة ريد بُل رينغ، قال واتانابي: "الفورمولا واحد هي قمة رياضة السيارات، نحن نراقب ما يجري على الدوام في عالم الفورمولا واحد".

وأكمل: "بالطبع، لقد أنهينا مشاركتنا ونشاطاتنا فيها، لذا لم تتم مناقشة أي شيء بعد ضمن شركة هوندا حيال موسم 2026، لذا لا توجد خطط رسمية بعد".

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تصوير: إريك جونيوس

وتابع: "لكن الباب ليس مغلقاً. مما فهمته أن الفورمولا واحد تناقش قوانين 2026، وبالتأكيد فإن الاتجاه نحو انبعاثات كربونية صفرية. وهذا هو الاتجاه نفسه الذي نسير نحن فيه أيضاً".

وأردف: "بالتالي فإننا (في حال شاركنا) لن نخرج عن سعينا بالعمل على انبعاثات كربونية صفرية. وربما ستكون فرصة جيدة لدراسة هذه التقنيات في الفورمولا واحد. لذا، الباب لم يغلق بعد".

وأشار تانابي إلى أن هوندا تحتاج في البداية لإكمال العمل على برنامجها نحو سيارات تجارية معدومة الانبعاثات، قبل التفكير جدياً بالعودة إلى الفورمولا واحد.

وفيما يتعلق بالجدول الزمني الذي تحتاجه الشركة للتفكير في العودة إلى البطولة بحلول 2026، اقترح تانابي موعداً لذلك قبل نهاية عام 2023 المقبل.

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