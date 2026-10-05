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هوندا "اتش آر سي" تستعد لتعيين رئيس جديد مع اقتراب كوجي واتانابي من التقاعد

أعلنت شركة هوندا ريسينغ كوربوريشن "اتش آر سي" أن رئيسها التنفيذي الحالي كوجي واتانابي سيتقاعد في نهاية العام.

منشور:
كوجي واتانابي، الرئيس والمدير التنفيذي والمدير الممثل لشركة هوندا للسباقات

كوجي واتانابي، الرئيس والمدير التنفيذي والمدير الممثل لشركة هوندا للسباقات

الصورة من قبل: أليستير ستالي

سيتقاعد كوجي واتانابي، الرئيس المخضرم لأنشطة هوندا في رياضة المحركات تحت مظلة "اتش آر سي"، في 1 يناير 2027، مع تعيين كييتشي ياسودا خلفًا له.

وانضم واتانابي إلى هوندا لأول مرة في عام 1987، ليصبح بعد مسيرة طويلة مع الشركة اليابانية رئيسًا لقسم السباقات فيها عام 2022. وخلال فترة توليه المنصب، أشرف واتانابي على دمج قسمي رياضة المحركات للسيارات والدراجات النارية، إلى جانب تراجع هوندا عن قرارها بمغادرة الفورمولا 1، وعودتها كشريك رسمي لفريق أستون مارتن مع لوائح 2026.

لكن هوندا أعلنت الآن أن واتانابي سيغادر منصبه في 1 يناير، على أن يخلفه كييتشي ياسودا في منصب الرئيس التنفيذي لـ"اتش آر سي". ويشغل ياسودا حاليًا منصب نائب الرئيس التنفيذي والمدير الممثل، كما سبق له أن ترأس قسم الموارد البشرية في إدارة السباقات التابعة لهوندا.

وقالت هوندا: "يأتي هذا التغيير الإداري في إطار عملية تناوب دورية مخطط لها للموظفين، تهدف إلى تعزيز هيكل الإدارة استجابةً للتحولات العالمية وتسريع توسع الأعمال للجيل المقبل."

وقال واتانابي: "إنه لشرف لي أن أخدم كرئيس لـ'اتش آر سي' إلى جانب زملاء رائعين. في عام 2022، توليت منصب رئيس 'تش آر سي' الجديدة، التي وحّدت أنشطة رياضة المحركات للدراجات النارية والسيارات".

وأضاف: "ومنذ ذلك الحين، اتخذنا قرار العودة إلى الفورمولا 1، ووسعنا هيكلنا العالمي لرياضة المحركات من خلال إعادة تنظيم 'اتش بي دي' في الولايات المتحدة لتصبح 'اتش آر سي الولايات المتحدة'، وتأسيس 'اتش آر سي المملكة المتحدة'، والعمل على بناء العلامة التجارية العالمية لـ'اتش آر سي'"

وأردف: "وخلال الأشهر الثلاثة المتبقية من فترة رئاستي، سأواصل بذل قصارى جهدي، ساعيًا إلى تحقيق الانتصار حتى النهاية."

وتحدث ياسودا عن دوره الجديد قائلًا: "أعتبر أن مهمتي تتمثل في الحفاظ على الأساس المتين الذي بناه واتانابي بكل قوة. وتطويره بشكل أكبر، وتوحيد جهود الجميع نحو الهدف الوحيد المتمثل في تحقيق الانتصارات في السباقات، وجعل 'اتش آر سي' أقوى".

واختتم بالقول: "وبالاستفادة من خبرتي الإدارية كرئيس للكيانات المحلية التابعة لنا في الخارج، وخلفيتي في مجال الموارد البشرية، سأركز على الاستثمار في الأشخاص وتعزيز مؤسستنا من أجل تحقيق الانتصارات."

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