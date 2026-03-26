فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

هولكنبرغ عندما علم برحيل جوناثان ويتلي عن أودي: "تبًا"

كشف نيكو هولكنبرغ أنّه لم يعلم برحيل مدير فريق أودي جوناثان ويتلي إلا بعدما أرسلت له والدته خبرًا صحفيًا، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ القرار لن يكون له تأثير كبير على الفريق.

نيكو هلكنبرغ، أودي

الصورة من قبل: أندي هون

أُعلن يوم الجمعة الماضي أنّ ويتلي سيغادر الفريق السويسري "لأسباب شخصية"، وذلك بعد عام واحد فقط من انضمامه. وتشير المعلومات إلى أنّ البريطاني يستعد للانتقال إلى أستون مارتن لخلافة أدريان نيوي في منصب مدير الفريق.

ومن اللافت أنّ تصريحات سائقي أودي أوحت بأنّ أحدهما فقط كان على علم مسبق بالإعلان.

وعندما سُئل غابرييل بورتوليتو عمّا إذا كان القرار مفاجئًا له، قال: "بصراحة لا، لأننا داخل الفريق نتعامل بوضوح مع هذا النوع من الأمور، لذلك لم يكن الأمر مفاجئًا بالنسبة لي".

وأضاف: "لن أكذب، كل شيء حدث بسرعة كبيرة، لقد انضم العام الماضي فقط. لكن عندما تكون هناك أمور شخصية يجب ترتيبها، فإنها تصبح الأولوية".

في المقابل، أوضح هولكنبرغ أنّه لم يكن على علم بالأمر حتى انتشر الخبر علنًا.

وقال السائق الألماني: "علمت بالأمر مع بقية العالم. اكتشفت ذلك يوم الخميس، الأسبوع الماضي، عندما ظهر الخبر".

وأضاف: "في الواقع كنت داخل جهاز المحاكاة في ذلك اليوم، وأرسلت لي والدتي مقالًا. كنت بين المحاولات أنظر إلى هاتفي وقلت: "أوه، تبا".

ورغم المفاجأة، رأى هولكنبرغ أنّ القرار منطقي: "إذا وُجدت مشكلة أساسية مع أحد القادة الرئيسيين في الفريق، فعليك اتخاذ إجراء. ومن الواضح أنّ مشكلة ما كانت موجودة".

وأكمل: "لا أعرف التفاصيل الدقيقة، ولم أتحدث معه بعمق بعد. لكن عندما تظهر مشكلة يجب أن تتصرف وتتفاعل، وإلا فلن يكون ذلك جيدًا".

وأشاد السائقان بمساهمة ويتلي خلال الأشهر الاثني عشر الماضية، إذ وصفه هولكنبرغ بأنّه "منخرط للغاية" و"حاضر بشكل مباشر"، بينما قال بورتوليتو إنّه تعلّم إلى جانب مدير فريق محبوب "قام بعمل جيد جدًا في تنظيم الأمور"، مضيفًا: "لقد كان جيدًا طالما استمر وجوده".

أما بشأن تأثير الرحيل على الفريق، فسيتولى رئيس مشروع أودي في الفورمولا 1 ماتيا بينوتو مهام ويتلي مؤقتًا إلى حين تحديد الهيكل الإداري المستقبلي للفريق في مرحلة لاحقة.

