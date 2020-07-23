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هوكنهايم خارج المنافسة على استضافة سباق فورمولا واحد في 2020

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هوكنهايم خارج المنافسة على استضافة سباق فورمولا واحد في 2020
23-07-2020

كشفت حلبة هوكنهايم أنّها خرجت من المنافسة على استضافة سباق للفورمولا واحد هذا العام على إثر القيود المشدّدة على أعداد الجماهير التي سيكون مسموحًا لها بحضور الحدث.

كانت الحلبة الألمانية من بين الخيارات المرشّحة بقوة لحجز مكانٍ على الروزنامة الأوروبية لموسم 2020، في ظل سعي الفورمولا واحد لتوسيع الروزنامة المختصرة لهذا العام.

لكن وبالرُغم من المحادثات الطويلة التي خاضتها ليبرتي ميديا المالكة للبطولة حول إمكانية استضافة هوكنهايم لسباق في وقت لاحق في هذا العام ضمن سلسلة جولات ثلاثية في أكتوبر/تشرين الأوّل إلى جانب سباقين في إيمولا وبورتيماو، فقد أنهت هوكنهايم تلك المحادثات لأنّه كان من المستحيل ضمان السماح بحضور عدد كافٍ من الجماهير خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وتأمُل الفورمولا واحد أنّه وبحلول سبتمبر/أيلول المُقبل، سيكون بمقدور المشجّعين العودة لحضور السباقات من جديد، حيث تقضي الخطة الحالية بالسماح بعودة المشجّعين للمرّة الأولى في جائزة روسيا الكبرى.

في حين أنّ القيود المحلية الصارمة المفروضة في إقليم هوكنهايم - والتي تحدّ من التجمعات - من غير المرجّح أن يتم رفعها على المدى القريب، وذلك يعني أنّ الحلبة لا تملك فرصة إقامة السباق.

وتعقيبًا على ذلك صرّح يورن تيسكي المدير العام للحلبة لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "من خلال الوضع الحالي، لا نعتقد بأنّ سباقًا في أكتوبر/تشرين الأوّل سيكون من الممكن السماح فيه بحضور أكثر من 500 مشجّع".

وأضاف: "لذلك، ومن منظور اقتصادي، يجعلنا ذلك أقل جذبًا للفورمولا واحد من حلبات أخرى مسموح لها بأحداث يحضرها المشجّعون تحت ظورف محددة".

وتابع: "وعليه لن يكون من الممكن أن نرتقي لذلك العرض. لذلك بوسعنا التأكيد الآن بأنّه لن تكون هنالك جائزة كبرى في هوكنهايم في 2020".

ومع خروج هوكنهايم من الصورة، فإنّ حلبة نوربورغرينغ قد تستضيف الآن جائزة ألمانيا الكبرى، بيد أنّ هنالك تساؤلات حول ما إذا كانت إقامة سباق هناك في أكتوبر/تشرين الأوّل ستكون ممكنة بسبب الطقس السيء.

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مع ذلك، فإنّ القيود المتعلقة بالحضور الجماهيري في إقليم ألمانيا تشهد تخفيفًا أكبر، ما يعني أنّ بوسع ليبرتي ميديا الضغط من أجل إقامة حدث بجمهور هناك.

وفي تصريح منه لموقعنا "موتورسبورت.كوم" قال متحدّث باسم الحلبة: "ليس هنالك ما يمكن قوله عن ذلك الآن. المحادثات بين الفورمولا واحد وحلبة نوربورغرينغ قائمة منذ آخر سباق هناك في 2013. كما تجددت هذه المحادثات هذا العام، لكن وكما سبق ووضحنا دومًا في الماضي، يجب أن يكون سباق الفورمولا واحد منطقيًا من الناحية الاقتصادية بالنسبة للحلبة".

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