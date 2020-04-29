هوكنهايم تخوض محادثات لاستضافة سباق فورمولا واحد في 2020

بعد تأمينها لرعاية رئيسيّة من مرسيدس لمساعدتها على إبقاء جائزة ألمانيا الكبرى في روزنامة 2019، لم تكن هوكنهايم قادرة على التوصّل إلى اتّفاقٍ مع الفورمولا واحد لاستضافة سباقٍ مجدّدًا هذا العام.

ولم تكن جائزة ألمانيا الكبرى حاضرة في الروزنامة الأصليّة لموسم 2020 لبطولة العالم للفورمولا واحد، إلّا أنّ جائحة كورونا تسبّبت في إلغاء السباقات الـ 10 الأولى من الموسم.

ويهدف القائمون على بطولة العالم للفورمولا واحد إقامة السباقات الأوروبيّة من دون جمهور في الفترة الصيفيّة، وهو ما دفع حلبة هوكنهايمرينغ لطرح نفسها كحلبة محتملة.

وقال يورن تيسكي الرئيس التنفيذي لحلبة هوكنهايم لموقعنا "موتورسبورت.كوم": يُمكنني أن أؤكّد أنّنا في محادثات".

وأضاف: "نتواصل مع زملائنا في الفورمولا واحد من وقتٍ لآخر في جميع الأحوال. بعد كلّ هذه الأعوام من الشراكة فمن الطبيعي أن نسأل بعضنا عن موقف كلٍ منّا".

وأردف: "نحن في نقاش وحوار مستمرٍ حول هذه المواضيع. كما أنّنا تحدّثنا حول الجوانب الأخرى الضبابيّة لروزنامة الفورمولا واحد".

وقال تيسكي أنّه في حين أنّ المحادثات الأولى قد تمّت بالفعل، فإنّه لم يتمّ التطرّق بعد إلى المواعيد المحتملة والشروط التعاقديّة.

وقال الألماني: "تحدّثنا حول إمكانيّة إقامة السباق، وكيف سيحدث ذلك. تبادلنا بعض الأفكار السريعة".

وأكمل: "لكنّنا لم نتطرّق إلى التواريخ والمسائل التعاقديّة، وهو ما سيكون ضروريًا بالتأكيد لنكون قادرين على التدقيق في هكذا مقترح. لم نتقدّم كثيرًا بعد".

وكانت هوكنهايم قد شدّدت سابقًا على أنّها لن تستضيف سباق فورمولا واحد إلّا إن كان من المجدي ماديًا القيام بذلك بالنظر إلى معاناتها سابقًا.

وقال تيسكي أنّ تلك المقاربة ستبقى حاضرة في حال استضافت الحلبة سباقًا هذا العام، حيث من المرجّح أن يُقام السباق من دون جمهور.

وقال: "دائمًا ما قلنا أنّه لا يُمكننا استضافة سباق فورمولا واحد إلّا إن لم يتسبّب في عبء مادي ومجازفة لنا".

وأضاف: "كان ذلك شرطنا الأساسيّ في الأعوام القليلة الماضية. دائمًا ما تشبّثنا بتلك القاعدة وتمكّنا من التوصّل إلى عقود سمحت بالإيفاء بذلك".

وتهدف الفورمولا واحد إلى إقامة السباقات الأوروبيّة في يوليو، وأغسطس وسبتمبر، على أن تبدأ السلسلة بجائزة النمسا الكبرى في 5 يوليو.

وستُقام السباقات الأوروبيّة من دون جمهور طالما أنذ القيود الوطنيّة المتعلّقة بالتباعد الاجتماعيّ تبقى متواصلة.

وقال تيسكي أنّ هوكنهايم ستكون سعيدة بتنظيم سباقٍ من دون جمهور طالم أنّ جميع الشروط التي تفرضها السلطات المحليّة يتمّ احترامها.

وقال: "إن كان بوسعنا ضمان كلّ تفرضه السلطات وتكون الجوانب الاقتصاديّة منطقيّة فلن نُغلق أبوابنا أمام الفكرة".

وتابع: "لكن لا يزال علينا إتمام بعض المحادثات. ليس الأمر مكتملًا مثلما قد يعتقد البعض في الوقت الحاضر".

ملفات فيديو ذات صلة