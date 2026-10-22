فورمولا 1

هوكنهايم تجري محادثات مع الفورمولا 1 رغم أن فرص التمويل الحكومي "شبه معدومة"

تتطلع حلبة هوكنهايم إلى استضافة سباق جديد للفورمولا 1، بالتزامن مع إطلاقها مشروع "موطن التنقل"، لكن عودة البطولة إلى الحلبة الألمانية لا تزال في هذه المرحلة "نظرية إلى حد كبير".

تم التحرير: 22-10-2026

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جائزة ألمانيا الكبرى

تجري حلبة هوكنهايم "محادثات" مع الفورمولا 1 بشأن احتمال عودة البطولة إلى الحلبة الألمانية، لكن المشروع لا يزال "نظريًا إلى حد كبير" في هذه المرحلة.

وتحدث المديران التنفيذيان لحلبة هوكنهايم، يورن تسكه ويوخن نيربل، بإسهاب عن هذه المسألة خلال مقابلة مع الموقع الشقيق "فورميل 1.دي" بالتزامن مع إطلاق الحلبة الواقعة في ولاية بادن-فورتمبيرغ مشروع "موتوروورلد"، الذي وصفته بأنه "مركز فريد يجمع تحت سقف واحد رياضة السيارات، وتجارة التجزئة، وورش العمل، ومقدمي الخدمات، والأعمال التجارية، والفنادق، وخدمات الطعام، والفعاليات، والشغف بعالم السيارات".

واستضافت الحلبة جائزة ألمانيا الكبرى للمرة الأولى عام 1970، وأصبحت محطة ثابتة على روزنامة الفورمولا 1 من عام 1977 حتى عام 2006، قبل أن تنتقل إلى استضافة السباق مرة كل عامين حتى عام 2018، بالتناوب في البداية مع حلبة نوربورغرينغ. وأُقيم سباق أخير عام 2019 بدعم من مرسيدس، لكن الظروف المالية الصعبة جعلت تنظيم المزيد من السباقات أمرًا غير قابل للتنفيذ.

وتضم روزنامة الفورمولا 1 حاليًا 24 جولة، مع وجود عدد من المرشحين المحتملين لاستضافة سباقات مستقبلية، من بينهم رواندا التي يُتوقع أن تنضم إلى البطولة في أوائل ثلاثينيات القرن الحالي. ومع ذلك، لا تزال هوكنهايم مهتمة بجعل بطولة العالم الحدث الأبرز على حلبتها.

وقال تسكه: "تتابع الفورمولا 1 عن كثب بطبيعة الحال ما يحدث هنا في حلبة هوكنهايم".

جائزة ألمانيا الكبرى لعام 2019

الصورة من قبل: Andrea Diodato / NurPhoto via Getty Images

وأضاف: "نحن نجري محادثات. ومن الطبيعي أن تكون أولوية الفورمولا 1 التأكد من ملاءمة الظروف العامة في حلبة هوكنهايم. يُعد مبنى موتوروورلد جميلًا، لكنه ليس العنصر الأساسي الذي تحتاج إليه الفورمولا 1 لتنظيم سباق. وأتصور أن تركيزها سينصب بدرجة أكبر على مدى ملاءمة البنية التحتية الشاملة. ومع ذلك، أثارت الصور التي نشرناها إعجاب الجميع، وأشمل في ذلك [الرئيس التنفيذي للفورمولا 1] ستيفانو دومينيكالي. إنه ببساطة مبنى رائع، ويرمز إلى أن الأمور تتحرك بالفعل إلى الأمام في الحلبة".

وأوضح نيربل أن هوكنهايم ستحتاج إلى مدرجات مؤقتة إذا أرادت استضافة الفورمولا 1 مجددًا، لزيادة الطاقة الاستيعابية من "أقل بقليل من 60 ألف مقعد" إلى "ما يقارب 100 ألف مقعد"، إلى جانب إنشاء مبنى أكبر لحظائر الصيانة يستوعب الفرق الأحد عشر.

لكن جوهر المشكلة، كما هي الحال في كثير من الأحيان، يتمثل في التمويل. وأضاف نيربل: "كثيرًا ما نجلس هنا ونتساءل: هل رأيتم مبنى حظائر الصيانة في المجر؟".

وتابع: "يُبنى شيء من هذا القبيل في غضون فترة قصيرة جدًا، وأستخدم هذه العبارة عن قصد، لأن تلك المباني أُنجزت خلال فترة تراوحت بين ستة وتسعة أشهر تقريبًا".

وأضاف: "نحن نتحدث عن نهجين مختلفين تمامًا. فعندما تُبدي حكومة أو دولة اهتمامًا وتقول: 'هذا الأمر مهم بالنسبة إلينا'، انظروا مثلًا إلى رواندا التي أصبحت الآن جزءًا من النقاش، نشعر أحيانًا بالدهشة من ضآلة المكانة التي تحظى بها الفورمولا 1 في ألمانيا، البلد الشهير بصناعة السيارات، ومن محدودية الدعم المقدم إليها. وبالطبع، نرغب في الحصول على دعم أكبر بكثير، لكن فرص الحصول على تمويل عام من أي جهة شبه معدومة، إذا جاز لي التعبير".

جائزة ألمانيا الكبرى لعام 2019

الصورة من قبل: Peter Fox / Getty Images

وأكد تسكه: "هناك العديد من المسائل التي يجب حلها أولًا. وبما أنه ليس لدينا في هذه المرحلة أي شيء جوهري يمكن الإعلان عنه أو مناقشته علنًا، فإن المشروع لا يزال نظريًا إلى حد كبير".

وفي ظل تراجع حالة عدم اليقين بشأن روزنامة البطولة على خلفية التوترات في الشرق الأوسط، أوضح تسكه أيضًا أن استضافة سباق بديل يُنظم في اللحظات الأخيرة ولمرة واحدة "لن تكون مجدية بالتأكيد" من الناحية المالية بالنسبة إلى هوكنهايم.

وقال تسكه: "دعوني أوضح الأمر بهذه الطريقة: إذا كانت استضافة سباق بديل ستفتح الباب على مصراعيه أمام عقد يمتد لعدة سنوات ويضمن مستقبل الفورمولا 1 في الحلبة، فسيكون ذلك بالتأكيد خيارًا سندرسه بجدية كبيرة".

وأضاف: "لكن إذا كان من الواضح أن الأمر سيقتصر على سباق بديل واحد، من دون أي آفاق مستقبلية، فسأتساءل شخصيًا عما إذا كان الجهد المبذول يستحق ذلك. فمن الناحية المالية، لن يكون مجديًا بالتأكيد".

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وتابع: "ما القيمة المستدامة التي يمكن أن يقدمها سباق واحد؟ دفعة واحدة من الاهتمام الإعلامي، وظهور واسع لذلك الحدث، ثم يتلاشى كل شيء مجددًا. لن يكون ذلك بالضرورة خياري المفضل، لكن يجب أن أؤكد أن هذا مجرد رأيي الشخصي، ولم يُتفق عليه داخليًا".

وقد شارك 14 سائقًا من أصل 22 سائقًا حاليًا على شبكة انطلاق الفورمولا 1 في سباقات على حلبة هوكنهايم، ونجح ثلاثة منهم في تحقيق الانتصارات، وهم فرناندو ألونسو أعوام 2005 و2010 و2012، ولويس هاميلتون أعوام 2006 و2016 و2018، وماكس فيرستابن عام 2019. أما البطل المحلي مايكل شوماخر، فيحمل الرقم القياسي بأربعة انتصارات على الحلبة.

جائزة ألمانيا الكبرى لعام 2019

الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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