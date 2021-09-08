تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / 10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021 التالي / ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 / جائزة هولندا الكبرى أخبار

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الفارق أمام فريق مرسيدس ضمن معركة لقب موسم 2021 الجاري للفورمولا واحد، لا يتجاوز عُشر ثانية.

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

انتقل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل إلى صدارة الترتيب العام بعد الفوز بجائزة هولندا الكبرى أمام لويس هاميلتون، ليتقدم عليه بفارق ثلاث نقاط.

وكان هاميلتون قد تأهل خلف الهولندي بفارق لم يتجاوز 0.04 ثانية تقريباً في التصفيات، وتمكن من البقاء قريباً منه طوال السباق لمحاولة الضغط عليه.

ويعتبر هذا سابع فوز للعلامة النمساوية خلال السباقات التسعة الماضية. بينما أحرزت مرسيدس فوزاً واحداً فقط خلال نفس الفترة، وذلك في جائزة بريطانيا الكبرى التي شهدت حادثة في اللفة الأولى بين فيرشتابن وهاميلتون.

وكشف هاميلتون أن ريد بُل "متقدمة بخطوة" في الوقت الراهن، لكن هورنر يرى أن المعركة متقاربة بشكل كبير مع مرسيدس.

فقال: "كان الفارق في التصفيات عُشر ثانية. وفي السباق كنا نمتلك فارق عشر أو عشرين ربما".

وأكمل: "ستكون هناك حلبات تناسب مرسيدس، وحلبات أخرى ستناسبنا خلال بقية الموسم".

وتابع: "لذا نحن بحاجة لضمان اقتناص أية فرصة. وهذا ما قمنا به في زاندفورت، تحت ضغط هائل، لكن كان من الرائع إحراز فوزنا الثامن هذا الموسم".

اقرأ أيضاً:

ويتفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع هورنر حيال الفارق الضئيل بين الفريقين في معركة اللقب، مشيراً إلى أن فيرشتابن، هاميلتون وفالتيري بوتاس، كانوا السائقين الوحيدين الذين أنهوا سباق زاندفورت ضمن نفس اللفة.

فقال: "يمكننا أن نرى ذلك بوضوح بين الفريقين، الفارق لا يكاد يذكر".

وأكمل: "لقد كانت السيارات الثلاث الأولى متقدمة على الجميع بلفة، وهذا ما يظهر مقدار الجهد الذي يجب بذله للفوز باللقب".

ويرى وولف كذلك أن الأفضلية بين الفريقين ستتأرجح مختلفة من حلبة لأخرى.

فقال: "نحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا طوال الوقت".

واختتم: "لم نكن قادرين في زاندفورت على إكمال التجارب الحرة الثانية بسبب ما حصل، وفيما يتعلق بالسباق، كنا بحاجة لتقديم أفضل ما لدينا، وهذا ما نحتاجه للفوز باللقب".

المشاركات
التعليقات
10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021

المقال السابق

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021

المقال التالي

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

2 س
2
فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

2 س
3
فورمولا 1

تصنيف تركيا في المنطقة الحمراء هو المشكلة الكبرى لروزنامة الفورمولا واحد

20 س
4
فورمولا 1

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

20 س
5
لومان

من هو المصنّع الأكثر فوزًا في لومان؟ بورشه أم تويوتا؟

أحدث الأخبار
انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

1 س
ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

2 س
هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

2 س
10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021

19 س
ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت
فورمولا 1

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

20 س
أحدث ملفات الفيديو
سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو 18:41
فورمولا 1
22 س

سلسلة ThinkingForward: مقابلة مع ماتيا بينوتو

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت 01:24
فورمولا 1
01-09-2021

لفة افتراضية على حلبة زاندفورت

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى 29:21
فورمولا 1
31-08-2021

دردشات موتورسبورت: تحليل سباق جائزة بلجيكا الكبرى "الكارثي"

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان 01:59
فورمولا 1
24-08-2021

لفة افتراضية على حلبة سبا-فرانكورشان

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021 29:56
فورمولا 1
05-08-2021

تحليل سباق جائزة المجر الكبرى 2021

الأكثر شعبية اليوم

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

تصنيف تركيا في المنطقة الحمراء هو المشكلة الكبرى لروزنامة الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

تصنيف تركيا في المنطقة الحمراء هو المشكلة الكبرى لروزنامة الفورمولا واحد

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

ألونسو: عدم معرفة عمر الإطارات ساهم بتقليل التجاوزات في زاندفورت

من هو المصنّع الأكثر فوزًا في لومان؟ بورشه أم تويوتا؟
لومان لومان

من هو المصنّع الأكثر فوزًا في لومان؟ بورشه أم تويوتا؟

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا
فورمولا 1 فورمولا 1

مرسيدس تعترف بأنّها أخطأت استراتيجيّة سباق هولندا

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يلهب هولندا وينتزع صدارة البطولة بانتصاره في زاندفورت

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون
فورمولا 1 فورمولا 1

ريد بُل كانت متجهّزة للتضحية بالفوز بجائزة هولندا الكبرى لتغطية هاميلتون

أحدث الأخبار

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟
فورمولا 1 فورمولا 1

انتقال بوتاس إلى ألفا روميو فرصة للخروج من ظل هاميلتون والتحوّل إلى قائد؟

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1

ألفا روميو منفتحة للإبقاء على رايكونن ضمن دور استشاري في فريق الفورمولا واحد

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب
فورمولا 1 فورمولا 1

هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021
فورمولا 1 فورمولا 1

10 أشياء تعلّمناها من جائزة هولندا الكبرى 2021

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.