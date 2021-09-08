هورنر: 0.1 ثانية هي الفارق بين ريد بُل ومرسيدس ضمن معركة اللقب

انتقل ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل إلى صدارة الترتيب العام بعد الفوز بجائزة هولندا الكبرى أمام لويس هاميلتون، ليتقدم عليه بفارق ثلاث نقاط.

وكان هاميلتون قد تأهل خلف الهولندي بفارق لم يتجاوز 0.04 ثانية تقريباً في التصفيات، وتمكن من البقاء قريباً منه طوال السباق لمحاولة الضغط عليه.

ويعتبر هذا سابع فوز للعلامة النمساوية خلال السباقات التسعة الماضية. بينما أحرزت مرسيدس فوزاً واحداً فقط خلال نفس الفترة، وذلك في جائزة بريطانيا الكبرى التي شهدت حادثة في اللفة الأولى بين فيرشتابن وهاميلتون.

وكشف هاميلتون أن ريد بُل "متقدمة بخطوة" في الوقت الراهن، لكن هورنر يرى أن المعركة متقاربة بشكل كبير مع مرسيدس.

فقال: "كان الفارق في التصفيات عُشر ثانية. وفي السباق كنا نمتلك فارق عشر أو عشرين ربما".

وأكمل: "ستكون هناك حلبات تناسب مرسيدس، وحلبات أخرى ستناسبنا خلال بقية الموسم".

وتابع: "لذا نحن بحاجة لضمان اقتناص أية فرصة. وهذا ما قمنا به في زاندفورت، تحت ضغط هائل، لكن كان من الرائع إحراز فوزنا الثامن هذا الموسم".

ويتفق توتو وولف مدير فريق مرسيدس مع هورنر حيال الفارق الضئيل بين الفريقين في معركة اللقب، مشيراً إلى أن فيرشتابن، هاميلتون وفالتيري بوتاس، كانوا السائقين الوحيدين الذين أنهوا سباق زاندفورت ضمن نفس اللفة.

فقال: "يمكننا أن نرى ذلك بوضوح بين الفريقين، الفارق لا يكاد يذكر".

وأكمل: "لقد كانت السيارات الثلاث الأولى متقدمة على الجميع بلفة، وهذا ما يظهر مقدار الجهد الذي يجب بذله للفوز باللقب".

ويرى وولف كذلك أن الأفضلية بين الفريقين ستتأرجح مختلفة من حلبة لأخرى.

فقال: "نحتاج إلى تقديم أفضل ما لدينا طوال الوقت".

واختتم: "لم نكن قادرين في زاندفورت على إكمال التجارب الحرة الثانية بسبب ما حصل، وفيما يتعلق بالسباق، كنا بحاجة لتقديم أفضل ما لدينا، وهذا ما نحتاجه للفوز باللقب".