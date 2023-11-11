هورنر يوضّح "النية" خلف التصريحات المتعلقة بمستقبل بيريز في الفورمولا واحد

عاد بيريز بعد عدة جولات صعبة حيث خرجت الكثير من التكهنات حول موقعه ضمن ريد بُل كزميل لـ ماكس فيرستابن في موسم 2024 المقبل للفورمولا واحد، رغم امتلاكه لعقد ساري المفعول.

وتعززت هذه الشائعات بعد تصريحات هورنر بأن "نية" الفريق هي الإبقاء على بيريز للموسم المقبل.

واستعمال هذه الكلمة بالذات كان مثيراً للاهتمام لأنها عادة ما تستعمل للدلالة على أن أمراً ما قد يحصل، لكن الواقع عكس ذلك.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كان هناك أية دلالة للكلمة التي اختارها، رد هورنر بأن لا يوجد شك ببقاء بيريز مع الفريق للموسم المقبل إلا في حال حصلت ظروف طارئة خارجة عن إرادة الفريق.

فقال: "أنا واثق بالكامل وواضح في كلامي بأن تشيكو سيكون سائقنا للموسم المقبل".

وأكمل: "إلا في حال تعرض لإصابة أو شيء من هذا القبيل أو حصلت ظروف معينة خارجة عن إرادتنا. لكن الخطة واضحة وبالتالي نيتنا واضحة بأنه سيستمر معنا".

وأردف: "نحن نخطط للمواصلة معاً. لقد أعلنا تشكيلة سائقي ألفا تاوري، ولدينا سائقانا مع ريد بُل. هكذا ننوي خوض موسم 2024".

ولطالما نفى هورنر باستمرار التكهنات حيال مستقبل بيريز، كما أكد بأن الشائعات لم تؤثر على ريد بُل.

فقال: "لم تؤثر لأنها مجرد ضجة من الخارج. من الداخل، كل شيء واضح".

وأكد هورنر بأن بيريز لطالما كان قادراً على النهوض والتعافي فقال: "لقد تعافى عدة مرات، واستعاد من قوته. لذا على أمل أن يواصل ذلك الآن".