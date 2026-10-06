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هورنر يهنئ ريد بُل: "الفوز في ماليزيا إنجاز استثنائي"

علّق كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل والرئيس التنفيذي السابق، على الفوز الأول للفريق هذا الموسم في ماليزيا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

كريستيان هورنر، فريق ريد بول ريسينغ

الصورة من قبل: جيمس ساتون

مثّل الفوز بجائزة ماليزيا الكبرى الانتصار الأول لماكس فيرستابن في موسم 2026، والأول كذلك في شراكة ريد بُل وفورد.

قاد كريستيان هورنر الفريق منذ بداياته في الفورمولا 1 وحتى نهاية الموسم الماضي، كما كان أحد الشخصيات الرئيسية وراء تأسيس شركة ريد بُل باورترينز بالتعاون مع فورد.

وبعد اتضاح أن هوندا لن تواصل عملياتها في الفورمولا 1 بعد موسم 2025، قررت ريد بُل تأسيس شركة ريد بُل باورترينز لتطوير وحدة الطاقة الخاصة بها. لكن الشركة اليابانية تراجعت لاحقًا عن هذا القرار، وأبرمت شراكة مع أستون مارتن.

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وبينما كان يجري بناء مصنع جديد، نُفذت خلف الكواليس عملية توظيف واسعة النطاق لضمان نجاح المشروع. ورغم أن هورنر لم يعد على رأس إدارة ريد بُل، فإنه احتفى بهذه اللحظة التاريخية وهنأ جميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي تعليقه على انتصار فيرستابن، كتب هورنر من خلال ستوري على إنستغرام: "من أرض خالية إلى شركة مصنّعة لوحدات الطاقة قادرة على الفوز بالسباقات خلال خمس سنوات".

وأضاف: "تهانينا الكبيرة لريد بُل فورد باورترينز، وماكس، والفريق بأكمله. إنه إنجاز استثنائي!".

هذا ولطالما أوضح هورنر رغبته في العودة إلى كواليس الفورمولا 1 مستقبلًا. ويطمح في خطوته المقبلة إلى أكثر من مجرد الانضمام إلى أحد الفرق، إذ يسعى أيضًا إلى امتلاك حصة من أسهمه.

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ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

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أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ، لويس هاميلتون، فيراري

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ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

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المعجبون

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المعجبون

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إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

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المعجبون

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
المعجبون

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
المعجبون

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
المعجبون

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
المعجبون

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
المعجبون

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

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ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
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جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
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جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
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أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

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جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
تشارلز لوكلير، فيراري، لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

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أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

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ألكسندر ألبون، ويليامز

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إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
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غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، فرانكو كولابينتو، ألبين، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1، بيير غاسلي، فريق ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، أوسكار بياستري، ماكلارين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
طاقم الصيانة في فريق ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، لوران ميكيس، مدير فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أوسكار بياستري، ماكلارين، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1، ألكسندر ألبون، ويليامز، بيير غاسلي، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
فرانكو كولابينتو، ألبين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
تشارلز لوكلير، فيراري، أوسكار بياستري، ماكلارين، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، ماكس فيرستابين، ريد بول راسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس، لويس هاميلتون، فيراري، ماكس فيرستابين، ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- السباق- الجزء الثالث
فورمولا 1
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