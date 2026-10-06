مثّل الفوز بجائزة ماليزيا الكبرى الانتصار الأول لماكس فيرستابن في موسم 2026، والأول كذلك في شراكة ريد بُل وفورد.

قاد كريستيان هورنر الفريق منذ بداياته في الفورمولا 1 وحتى نهاية الموسم الماضي، كما كان أحد الشخصيات الرئيسية وراء تأسيس شركة ريد بُل باورترينز بالتعاون مع فورد.

وبعد اتضاح أن هوندا لن تواصل عملياتها في الفورمولا 1 بعد موسم 2025، قررت ريد بُل تأسيس شركة ريد بُل باورترينز لتطوير وحدة الطاقة الخاصة بها. لكن الشركة اليابانية تراجعت لاحقًا عن هذا القرار، وأبرمت شراكة مع أستون مارتن.

وبينما كان يجري بناء مصنع جديد، نُفذت خلف الكواليس عملية توظيف واسعة النطاق لضمان نجاح المشروع. ورغم أن هورنر لم يعد على رأس إدارة ريد بُل، فإنه احتفى بهذه اللحظة التاريخية وهنأ جميع الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز.

وفي تعليقه على انتصار فيرستابن، كتب هورنر من خلال ستوري على إنستغرام: "من أرض خالية إلى شركة مصنّعة لوحدات الطاقة قادرة على الفوز بالسباقات خلال خمس سنوات".

وأضاف: "تهانينا الكبيرة لريد بُل فورد باورترينز، وماكس، والفريق بأكمله. إنه إنجاز استثنائي!".

هذا ولطالما أوضح هورنر رغبته في العودة إلى كواليس الفورمولا 1 مستقبلًا. ويطمح في خطوته المقبلة إلى أكثر من مجرد الانضمام إلى أحد الفرق، إذ يسعى أيضًا إلى امتلاك حصة من أسهمه.