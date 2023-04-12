هورنر ينفي تصريحات راسل بأن ريد بُل تُخفي عمداً المزيد من الأداء
نفى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل للفورمولا واحد، تلميحات جورج راسل سائق مرسيدس بأن العلامة النمساوية تُخفي المزيد من الأداء عمداً.
في ملبورن، صرّح راسل بأن ريد بُل تخفي عمداً المزيد من الأداء ولا تُظهر وتيرتها الحقيقية خوفاً من أن يضغط المنافسون لإزاحتها عن الصدارة عبر السعي لتعديل القوانين.
وفازت ريد بُل بالسباقات الثلاثة الأولى حتى الآن في موسم 2023 الجاري، حققت الثنائية في اثنين منهما.
وفي أستراليا حافظ ماكس فيرستابن على فارق 10-12 ثانية في الصدارة أمام لويس هاميتلون، بينما شق زميله سيرجيو بيريز طريقه من خط منصات الصيانة حتى الخامس.
هورنر من جهته، ضحك على تعليقات راسل مشدداً على أن الفريق كان يحافظ على الإطارات في ملبورن.
فقال: "تلك التعليقات كرم كبير منه! فريقه (مرسيدس) خبير تماماً بتلك التكتيكات!".
وأكمل: "هناك على الدوام إدارة للإطارات في مرحلة ما من السباق. وهذا ما يظهر خلال استراتيجيات التوقف الواحد، وذلك ما كانوا هم يقومون به كذلك".
وأضاف: "تشيكو لم يكن يقود بهدوء ويُخفي أفضلية الـ 7 أعشار المزعومة خوفاً من إظهارها! لقد كانت السيارات متقاربة من بعضها بشكل أكبر خلال هذا السباق".
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