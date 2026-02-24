هورنر ينفي تأثير فيرستابن على خروجه من الفورمولا 1 ويشير إلى دور ماركو

سيتابع المسلسل الوثائقي، المقرر صدوره في 27 فبراير، قصص موسم 2025 من بطولة العالم للفورمولا 1 داخل الحلبة وخارجها. وستتناول الحلقة الرابعة، التي تحمل عنوان "ثورٌ بلا قرون"، خروج هورنر من ريد بُل.

وبعد أن كان مع الفريق منذ انضمامه إلى شبكة الانطلاق في عام 2005، جرى استبدال هورنر في يوليو 2025 كرئيس تنفيذي ومدير للفريق بلورون ميكيز المدير السابق لفريق ريسينغ بولز. وقد أتيحت للبريطاني الآن فرصة الحديث عن خروجه، والذي يعتقد أنّه كان قرار أوليفر مينتزلاف وهيلموت ماركو.

وقال هورنر في السلسلة: "أشعر بإحساس حقيقي بالخسارة والألم. كان الأمر مفاجئًا إلى حد كبير. لم تتح لي الفرصة أن أودّع بالشكل المناسب".

وأضاف: "لم أتخيل أبدًا أن أكون في هذا الموقف. رد فعلك الفوري عندما يُقدَّم لك أمر كهذا يكون مثل: اللعنة عليهم. لقد تم سلب شيء مني لم يكن خياري، وكان عزيزًا جدًا عليّ".

وتابع: "لم أقدّم سوى أفضل ما لدي. فعلت كل ما بوسعي من أجل فريقي، ومن أجل الأشخاص الذين أمثلهم. لكن الأداء هذا العام لم يكن بالقوة نفسها كما في السابق".

وعندما سُئل عمّا إذا كان يعتقد أنّ عائلة فيرستابن لها أي علاقة بالقرار، أجاب: "والد ماكس فيرستابن لم يكن يومًا من أكبر معجبيّ. لقد كان صريحًا في انتقاداته لي. لكنني لا أعتقد أنّ عائلة فيرستابن كانت مسؤولة بأي شكل من الأشكال".

وأضاف: "أعتقد أنّ هذا كان قرارًا اتخذه أوليفر مينتزلاف، مع تقديم هيلموت للنصيحة من الخط الجانبي. أعتقد أنّ الأمور تغيّرت في نهاية المطاف داخل الشركة وداخل المجموعة. توفي المؤسس. وبعد وفاة ديتريش، أعتقد أنّه ربما تم اعتبار أنّ لديّ قدرًا كبيرًا جدًا من السيطرة".

وترددت شائعات حول إمكانية عودة هورنر إلى البطولة بعد خروجه، لكن لم يتم تأكيد أي عودة حتى الآن.