هورنر ينفي اتهامات يوس فيرستابن له بالتصرفات "الصبيانية" بعد إفساد مشاركته في موكب الأساطير

أثار فيرستابن الأب الجدل اليوم الجمعة عندما اتهم هورنر بالتحرك لمنعه من مشاركته التي كان مخططًا لها في موكب الأساطير السنوي الذي يقام على هامش جائزة النمسا الكبرى.

وكان من المقرر أن ينضم الهولندي إلى سائقين سابقين أمثال غيرهارد برغر، دايفيد كولثارد وإيمرسون فيتيبالدي ضمن استعراض من المخطط إقامته يوم الأحد على متن سيارة آر.بي8 من موسم 2012.

لكن فيرستابن ادعى بأن أجبر على عدم المشاركة في الحدث لأن هورنر لم يرغب حتى أن يتم تصويره.

وضمن حديثه مع صحيفة التيليغراف الهولندية قال فيرستابن: "على مدار الأيام الماضية، سمعت من أشخاص عدة بأن كريستيان هورنر قام بكل ما بوسعه من أجل ضمان ألا أقود في هذا اليوم. وكذلك ألا يتم تصوير أي شيء لو شاركت. وعندها أفكر: قل ذلك في وجهي. وبهذه الطريقة لا أريد المشاركة على أية حال، أجد الأمر محبطًا للغاية".

كما أضاف في تصريح لمجلة الفورمولا ذ الهولندية: "لقد سئمت منه. الوضع أشبه بالحضانة. كنت لأشارك في الحدث، لكنني انسحبت الآن. ذلك تصرف صبياني للغاية من هورنر. ويخبرك ببعض الأمور عنه".

في المقابل، وعند سؤاله عن جانبه من القصة، أصر هورنر على أنه لم يكن هنالك قط رفض من جانبه لمشاركة فيرستابن في هذا الاستعراض.

حيث قال: "الحلبة هي التي تنظم موكب الأساطير. لم يكن هنالك اعتراض من جهتي أو شيء من هذا القبيل. وأثق بأن الأساطير سيشاركون في الحدث لاحقًا".

وعند سؤاله عن وضع علاقته بيوس الآن، فقد نأى هورنر بعيدًا عن إشعال الوضع أكثر، قائلًا: "لم تكن لدي قط مشكلة مع أي من آباء سائقينا في الماضي، ومهما كانت مشكلة يوس الآن، فليس لدي ما أعلق به. اهتمامي الوحيد هو أداء الفريق".