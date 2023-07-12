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هورنر ينفي إمكانية تكرار "سبعة مواسم إضافية من هيمنة ريد بُل" في الفورمولا واحد

قال كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن العلامة النمساوية لن تحظى بسبعة مواسم أخرى من الهيمنة في الفورمولا واحد، كما كان الحال مع مرسيدس خلال حقبة المحركات الهجينة.

خلدون يونس
من قبل:
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل

فازت ريد بُل بجميع السباقات العشرة حتى الآن مع سيارتها المتفوقة، كما أن نجمها ماكس فيرستابن يسير بخطى واثقة على طريق حسم لقبه الثالث.

لكن هورنر يرى أن هناك علامات تدل على اقتراب المنافسين، مؤكداً أن الفارق سينخفض في حال تُركت القوانين على حالها حتى 2026.

وأكد كذلك أن البطولة لن تشهد هيمنة مطلقة من قبل ريد بُل، كما كان الحال مع مرسيدس سابقاً.

فقال: "ما نعرفه جيداً عن الرياضة بأن الأمور تتغير باستمرار. ويمكنك ملاحظة ذلك مباشرة، والأمر الأهم هو امتلاك الثبات المطلوب للقوانين".

وأكمل: "ثبات القوانين يعني أن الفرق ستقترب من بعضها البعض. يمكن أن نرى ذلك يحصل بالفعل. لسنا مقبلين على سبعة مواسم أخرى من الهيمنة".

واسترسل: "وحدات الطاقة متماثلة تقريباً الآن والهياكل تتطور بسرعة. يمكننا أن نقارن بين بداية الموسم والآن، لنجد أن التقدم واضح".

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بالمقابل، أضاف هورنر أنه "من المحتّم" رؤية الفرق تنسخ تصميم سيارة ريد بُل، ويعتبر ذلك إطراءً لجهود فريقه.

فقال معلقاً على تصميم سيارة مرسيدس: "إنه مبدأ تصميمي مماثل جداً؛ كنت أنظر للسيارة على الحلبة، وهي المرة الأولى التي نرى ذلك هذا الموسم، لقد استعاروا تصميماً مماثلاً جداً. ذلك إطراء لنا، أليس كذلك؟".

وأضاف: "من المحتّم حصول ذلك، حين تمتلك سيارة بأداء مماثل لسيارتنا؛ فمن المنطقي أن يبدأ الجميع بتقليدها، وهذا ما اختارت بعض الفرق القيام به".

واختتم: "أداؤهم على الحلبة كان قوياً جداً، وسيكون من المثير رؤية كيفية سير الأمور خلال السباقات المقبلة".

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