هورنر ينتقد عقوبة فيرشتابن "القاسية" في سباق أوستن

بدأ فيرشتابن سباق أوستن من المركز الـ16 على شبكة الانطلاق بعد حصوله على عقوبة المحرك، إلّا أنه قدّم تأدية مميّزة سمحت له بالتقدّم عدّة مراكز للأمام والمنافسة على العتبة الأخيرة من منصة التتويج.

واستخدم الهولندي الإطارات الأجدد والأسرع لصالحه خلال اللّفة الأخيرة ليتجاوز الفنلندي على المنعطف الـ17 ويحقق المركز الثالث بشكل مؤقت.

ولكن، وبينما كان فيرشتابن يستعدّ للصعود إلى منصة التتويج تمّ إعلامه بأنه حصل على عقوبة 5 ثوانٍ لتجاوزه لرايكونن من خارج حدود الحلبة ما أرجعه إلى المركز الرابع في الترتيب العام.

وقال هورنر "رأينا العديد من السيارات التي خرجت عن مسار الحلبة اليوم من دون أية عقوبات، لذلك أعتقد بأنه أمر لا يصدق معاقبة ماكس بقسوة".

وهذه هي المرّة الثانية التي خسر فيها الهولندي منصة التتويج إذ حُرم من الصعود عليها في سباق المكسيك العام الماضي في ظروفٍ مماثلة.

وأضاف هورنر "هذا خطأ. سنرى التجاوز، ولكنه كان عادلاً بالنسبة لي. أعتقد بأنّ الحكام أخطأوا في إصدار هكذا قرار".

وأكمل "لقد قام بتجاوزٍ جريء. لقد رأينا السيارات تخرج عن مسار الحلبة معظم الوقت وطيلة الأسبوع، لذلك من غير العادل معاقبته في هذه المرحلة من السباق".

وفي غضون ذلك، توجّه والد ماكس، يوس فيرشتابن إلى مواقع التواصل الاجتماعي من أجل التعبير عن غضبه.

وقال فيرشتابن الأب "هذا هراء. العار عليك يا فيا".