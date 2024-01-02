هورنر يلقي الضوء على كيفية تعامل ريد بُل مع عبقرية نيوي
تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن الطريقة التي اتبعتها العلامة النمساوية فيما يتعلق بهيكلية القسم التقني لاستخلاص أقصى ما يمكن من عبقري التصميم آدريان نيوي.
من أهم قرارات هورنر منذ تجهيز فريق ريد بُل كان في ضم نيوي من مكلارين. وقد كان تأثير عبقري التصميم واضحاً للغاية مع الفريق النمساوي، حيث أشرف كذلك على تجهيز الجيل المقبل من المواهب التقنية، رغم أنه لم يعد يتابع الأعمال اليومية الروتينية.
ويرى هورنر أنه وتحت إدارة بيير واش المدير التقني فإن إحدى أهم نقاط القوة تتمحور حول القدرة على استخلاص الطريق الواضح في حال قرر نيوي التنحي لاحقاً.
فقال ضمن مقابلة حصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "آدريان جزء كبير من الفريق، وجزء كبير مما حققناه".
وأكمل: "بالطبع، دوره يتمحور على الفريق التقني الذي يشرف عليه، وبقيادة بيير واش، إنهم يقومون بعمل رائع لا يعتمدون فيه على آدريان".
وتابع: "لديه القدرة على الدخول والمشاركة أو الخروج والعمل على مشاريع أخرى، وأعتقد أن ذلك جزء من تطور الفريق".
وشبّه هورنر عملية عدم الاعتماد على عبقرية نيوي، بعملاق كرة القدم الانكليزية نادي مانشستر يونايتد، وفترة النجاحات التي حققها بعد خروج نجمه المؤثر إريك كونتانا.
فقال: "لطالما كنت معجباً بنادي مانشستر يونايتد، ليس كمشجع للنادي، لكن بـ أليكس فيرغسون، كان لديهم إريك (كونتانا) ومن ثم واصلوا تطورهم كفريق".
وأكمل: "ريد بُل كفريق، نحن أقوى بوجود آدريان معنا، لكن بالطبع فإن بقية الفريق يواصل التطور".
وكشف هورنر بأنه تلقى بعض العروض على مر السنين لتغيير الفريق، لكنه قرر البقاء مع ريد بُل دوماً.
فقال: "تشعر بالإطراء على الدوام لتلقي عروض مثيرة من فرق أخرى، لكن قلبي هنا. لقد بنيت هذا الفريق، كنت معه منذ البدايات، أشعر بالمسؤولية تجاه الأشخاص ومالكي السهم والشركاء".
وحين سُئِل إن كان قد حلم يوماً بأن يصبح مالكاً للأسهم في فريقه، ردّ: "كلا، لأن ريد بُل لطالما امتلكت مئة بالمئة من الفريق والفريق لطالما امتلك دعماً هائلاً من مالكي الأسهم".
واختتم: "لطالما عاملت الفريق بمسؤولية على أنه من مالي الخاص، كي أضمن إنفاقه بحكمة ومسؤولية".
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