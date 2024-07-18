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هورنر يكشف من سيكون سريعًا في المجر

تمكنت مكلارين ومرسيدس من إغلاق الفارق مع ريد بُل وحرمانها من العتبة العليا لمنصة التتويج منذ سباق إسبانيا.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

لاندو نوريس، مكلارين وجورج راسل، مرسيدس وأوسكار بياستري، مكلارين

الصورة من قبل: سام باغنال / صور لات

يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الاعتياديين هم من سيكونون سريعين من جديد في جائزة المجر الكبرى نهاية هذا الأسبوع.

يُتوقّع بأن تشهد جائزة المجر الكبرى طقسًا حارًا، إذ ووفقًا للتأديات السابقة على حلبة هنغارورينغ، يمكن القول بأن مكلارين ومرسيدس ستنافسان على الفوز من جديد.

"سيكون من المثير للاهتمام رؤية كيف سنؤدي هناك (في المجر)، إذ قد تكون الأجواء حارة" قال هورنر.

وأضاف: "أعتقد أن الأعتياديين سيكونون سريعين من جديد، لكننا سنكون على موعد مع جائزة مثيرة للاهتمام، إذ أثق بأن المنافسة ستكون متقاربة للغاية من جديد".

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وفي ظل هذا التقارب الكبير في المنافسة مؤخرًا، فقد باتت الفوارق الضئيلة للغاية هي التي تصنع الفارق، ولا سيما مع بدء الفرق المنافسة في فهم القوانين على نحو أفضل بكثير، مقابل عدم وجود الكثير من الأداء لاستخلاصه من سيارة ريد بُل.

"عندما تصل إلى أبعد نقطة، تصبح المكاسب ضئيلة للغاية" قال هورنر، وأكمل: "مرسيدس كانت سريعة بالفعل في سيلفرستون".

واختتم: "لقد حصدوا البول بوزيشن وحجزوا صف الانطلاق الأول، كما أنهم نفذوا السباق على نحوٍ مثالي، لويس فعل على الأقل. ولهذا أعتقد بأنهم وضعوا بونو على منصة التتويج".

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