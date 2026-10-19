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هورنر يكشف مفاجأة: "عُرض عليّ منصب مدير فريق مرسيدس"

في مذكراته الجديدة، يكشف كريستيان هورنر أن نيكي لاودا عرض عليه تولي منصب مدير فريق مرسيدس في نهاية عام 2012، لكنه رفض العرض بسبب التزامه تجاه ريد بُل.

منشور: 19-10-2026

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كريستيان هورنر، ريد بُل

الصورة من قبل: جيمس ساتون / صور موتورسبورت

كشف كريستيان هورنر عن مفاجأة لافتة في كتاب مذكراته الجديد "درايف"، إذ روى المسؤول البريطاني أن نيكي لاودا عرض عليه، في فترة أعياد الميلاد عام 2012 تقريبًا، تولي منصب مدير فريق مرسيدس في الفورمولا 1، لكنه رفض العرض في نهاية المطاف.

وجاء هذا العرض بعدما أجرى هورنر محادثات مع لويس هاميلتون، الذي كان يفكر في مغادرة مكلارين.

وقرر هورنر عدم المضي قدمًا في فكرة الجمع بين هاميلتون وسيباستيان فيتيل، الذي كان يقود لصالح ريد بُل آنذاك وتُوّج بلقب بطولة العالم ثلاث مرات بالفعل، وبدلًا من ذلك شجّع لاودا على السعي للتعاقد مع السائق البريطاني. وأُعلن انتقال هاميلتون إلى مرسيدس في سبتمبر 2012.

وأوضح هورنر أنه فوجئ بالعرض خلال زيارة إلى منزل لاودا. وأشار إلى أن أسطورة السباقات النمساوي، بطل العالم ثلاث مرات، عرض عليه أرقامًا مالية "مذهلة"، لكنه رفض المقترح بصورة قاطعة في النهاية.

وعن رده على لاودا، قال هورنر: "أخبرته بأنني أشعر بالولاء تجاه ديتريش والفريق. لذا، رغم تقديري لعرضك، فإنني لن أنضم إلى مرسيدس".

توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس ونيكي لاودا، المدير غير التنفيذي في فريق مرسيدس

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وفي ذلك الوقت، كان هورنر قد قاد ريد بُل وسيباستيان فيتيل إلى إحراز لقبي السائقين والمصنّعين للمرة الثالثة تواليًا. ونجح الطرفان في تكرار الإنجاز خلال عام 2013، ليحققا اللقبين للمرة الرابعة على التوالي.

وبدلًا من هورنر، اختارت مرسيدس لموسم 2013 نمساويًا آخر، هو سائق السباقات السابق ورجل الأعمال توتو وولف.

وفي عام 2013، عمل وولف إلى جانب روس برون في قيادة الفريق. وفي العام التالي، تقاسم وولف وبادي لوي مسؤوليات منصب مدير الفريق بصيغته التقليدية.

تولى وولف الملفات السياسية والتجارية، بينما ركز لوي على الجانب التقني. ونجح الاثنان معًا في قيادة مرسيدس إلى إحراز لقبي السائقين والمصنّعين لثلاثة مواسم متتالية، بدءًا من عام 2014.

وبعد رحيل لوي قبيل موسم 2017، تولى وولف كامل مسؤوليات منصب مدير الفريق بصيغته التقليدية. وبين عامي 2014 و2021، أحرزت مرسيدس لقب بطولة المصنّعين ثماني مرات متتالية، لتعيش واحدة من أنجح الفترات في تاريخ الفورمولا 1.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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