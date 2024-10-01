هورنر يكشف: ماركو أراد مغادرة ريكاردو بعد جائزة إسبانيا الكبرى

أراد هيلموت ماركو مستشار رياضة السيارات في ريد بُل مغادرة دانيال ريكاردو لفريق آربي بعد جائزة إسبانيا الكبرى بحسب ما كشفه هورنر.

وتبدو مسيرة ريكاردو في الفورمولا 1 قد بلغت نهايتها بعد قرار القائمين على فريق آربي تعويضه بليام لاوسون لبقيّة هذا الموسم.

ووضع ذلك نهاية لمسيرة ناجحة للأسترالي الذي فاز بثمانية سباقات مع ريد بُل ومكلارين.

لكن في حين أنّ هناك بعض الانتقادات الموجّهة لريد بُل حول عدم سماحها لريكاردو بإكمال الموسم، قدّم هورنر زاوية جديدة للمعركة التي خاضها للإبقاء على مقعده في آربي حتّى تلك النقطة.

وبحديثه إلى برنامج "اف1 نايشن" الإذاعي على خلفيّة التحويرات الأخيرة، قال هورنر أنّ مغادرة ريكاردو جاءت نتيجة افتقاره لثبات الأداء، وأنّه اختبر صبر ماركو في مرحلة سابقة من الموسم.

وقال البريطاني: "بدأ ريكاردو الموسم على نحوٍ صعب، ومن ثمّ كانت جولة ميامي عطلة نهاية أسبوع بشطرين. كان يوما الجمعة وصباح السبت مذهلين، ومن ثمّ بدا أنّ دانيال استعاد سابق أمجاده في مواجهة فيراري وكان يتفوّق على قدرات السيارة".

وأكمل: "لكنّ فترة ما بعد ظهر السبت والأحد كانتا كارثيّتين. لذا حتى في فترة برشلونة، فقد أراد هيلموت مغادرته، وكان هناك الكثير من الضغط عليه هناك".

وأردف: "بحلول جولة مونتريال، كان جاك فيلنوف من سلّط الكثير من الضغط عليه، وقد أشعله ذلك، لأنّه قاد السيارة بشكلٍ مذهل في عطلة نهاية ذلك الأسبوع".

ثمّ تابع: "لذا قلت لريكاردو: اتّصل بجاك في كلّ جولة لبقيّة العام، لأنّ أيًا كان ما قالته، فقد آتى ذلك ثماره".

وبالرغم من الإحباط تجاه سيرجيو بيريز ما يترك مقعده محلّ شكوك، لم يُقدّم ريكاردو ما فيه الكفاية ليكون المرشّح الأوتوماتيكي لخلافته.

وقال هورنر في هذا الصدد: "بذلت كلّ ما في وسعي لأكسب بعض الوقت له في السيارة للسماح له بتقديم النتائج. لولا ذلك لغادر بعد برشلونة".

وأكمل: "جميع السائقين تحت الضغط لتقديم النتائج، لكنّ سبب وجود دانيال في تلك السيارة هو لإرجاعه إلى موقعٍ يسمح له باستلام الدور في حال لم يتمكّن تشيكو من تقديم النتائج".