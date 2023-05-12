هورنر يكشف كيفية تفوق فيرستابن على بيريز في سباق ميامي
كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل عن النقطة التي تفوق بها ماكس فيرستابن على زميله سيرجيو بيريز حامل قطب الانطلاق الأول، ليحرز الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا واحد، رغم انطلاقه من المركز التاسع.
يتضمن أول مقطع في الحلبة ثمانية منعطفات، أغلبها سريع. وكشف هورنر أن هذه المنطقة بالذات من المسار منحت فيرستابن الأفضلية أمام زميله بيريز.
وكان الهولندي قد انطلق تاسعاً بعد خطئه في التصفيات الذي كلفه الكثير بسبب رفع العلم الأحمر ما منعه من تسجيل لفة سريعة، بينما سجل بيريز الزمن الأسرع.
واستعمل السائقان استراتيجيتين مختلفتين خلال السباق، حيث انطلق فيرستابن على إطارات هارد بينما اختار بيريز إطارات ميديوم.
وقدم بطل العالم وتيرة مذهلة على تلك الإطارات، وبشكل خاص في القسم الأوسط من السباق.
"المقطع الأول، أعتقد المنعطفات 3، 4، 5 و6. كان ماكس مذهلاً هناك" قال هورنر.
وتابع: "أعتقد أن بقية اللفة كانت مماثلة لزميله. لكن المقطع الأول هو الذي سمح لـ ماكس بتسديد الضربات".
وحين سُئِل حول مزيد من التفاصيل، رد هورنر: "أعتقد أن السبب في الطريقة التي تتالى بها تلك المنعطفات. من الصعب الإشارة إلى نقطة محددة".
وأردف: "أعتقد أن ماكس كان مذهلاً في ذلك المقطع. لكن الأداء سيختلف من حلبة لأخرى".
وأضاف هورنر إلى أنه وحين اقترب السائقان من بعضهما البعض، التزم كل منهما بالاحترام تجاه الآخر، قبل أن يكمل فيرستابن التجاوز ويتصدر السباق.
فقال: "ناقشنا هذه المسألة صباحاً. قلت لهما أن الحرية ممنوحة للمنافسة، لكن بشكل نظيف. مع الاحترام للفريق والاحترام لبعضهما البعض".
وأكمل: "شعرت أنهما نفذا ذلك. نافسا بحدّة لكن بشكل عادل، ومنحا بعضهما البعض المساحة والاحترام".
اشتعال تكهنات استبدال دي فريز بعد أخذ ريكاردو لقياسات مقعد سيارة الفورمولا واحد
بيريللي تتجه لتقديم إطارات أكثر قساوة بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى
هورنر: فيرستابن كان ليهزم بيريز على نفس الاستراتيجية
هورنر: فيرستابن كان ليهزم بيريز على نفس الاستراتيجية هورنر: فيرستابن كان ليهزم بيريز على نفس الاستراتيجية
فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو
فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو فيرستابن يستعرض عضلاته في ميامي أمام بيريز ومنصة تتويج جديدة لرصيد ألونسو
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
بيريز: ميامي "أسوأ عطلة نهاية أسبوع" بالرغم من قطب الانطلاق الأول
بيريز: ميامي "أسوأ عطلة نهاية أسبوع" بالرغم من قطب الانطلاق الأول بيريز: ميامي "أسوأ عطلة نهاية أسبوع" بالرغم من قطب الانطلاق الأول
فيرستابن: "منزعج من نفسي" بعد خطأ تصفيات ميامي
فيرستابن: "منزعج من نفسي" بعد خطأ تصفيات ميامي فيرستابن: "منزعج من نفسي" بعد خطأ تصفيات ميامي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
بيريللي تتجه لتقديم إطارات أكثر قساوة بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى
بيريللي تتجه لتقديم إطارات أكثر قساوة بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى بيريللي تتجه لتقديم إطارات أكثر قساوة بدءاً من جائزة بريطانيا الكبرى
هورنر يكشف كيفية تفوق فيرستابن على بيريز في سباق ميامي
هورنر يكشف كيفية تفوق فيرستابن على بيريز في سباق ميامي هورنر يكشف كيفية تفوق فيرستابن على بيريز في سباق ميامي
اشتعال تكهنات استبدال دي فريز بعد أخذ ريكاردو لقياسات مقعد سيارة الفورمولا واحد
اشتعال تكهنات استبدال دي فريز بعد أخذ ريكاردو لقياسات مقعد سيارة الفورمولا واحد اشتعال تكهنات استبدال دي فريز بعد أخذ ريكاردو لقياسات مقعد سيارة الفورمولا واحد
أستون مارتن لا تعتبر تحقيق منصات التتويج "مسلّمات بديهية"
أستون مارتن لا تعتبر تحقيق منصات التتويج "مسلّمات بديهية" أستون مارتن لا تعتبر تحقيق منصات التتويج "مسلّمات بديهية"
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟ تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟ تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021 تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا تحليل السباق: كيف حوّل فيتيل وفيراري "الكارثة" إلى انتصار في كندا
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو تحليل السباق: كيف جابه ريكاردو الصعاب ليفوز في موناكو
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة تحليل السباق: كيف استعاد هاميلتون سابق سيطرته في برشلونة
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل تحليل: اللحظة التي أثبت فيها رايكونن أنّه ليس سائقًا ثانيًا خلف فيتيل
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.