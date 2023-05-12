هورنر يكشف كيفية تفوق فيرستابن على بيريز في سباق ميامي

يتضمن أول مقطع في الحلبة ثمانية منعطفات، أغلبها سريع. وكشف هورنر أن هذه المنطقة بالذات من المسار منحت فيرستابن الأفضلية أمام زميله بيريز.

وكان الهولندي قد انطلق تاسعاً بعد خطئه في التصفيات الذي كلفه الكثير بسبب رفع العلم الأحمر ما منعه من تسجيل لفة سريعة، بينما سجل بيريز الزمن الأسرع.

واستعمل السائقان استراتيجيتين مختلفتين خلال السباق، حيث انطلق فيرستابن على إطارات هارد بينما اختار بيريز إطارات ميديوم.

وقدم بطل العالم وتيرة مذهلة على تلك الإطارات، وبشكل خاص في القسم الأوسط من السباق.

"المقطع الأول، أعتقد المنعطفات 3، 4، 5 و6. كان ماكس مذهلاً هناك" قال هورنر.

وتابع: "أعتقد أن بقية اللفة كانت مماثلة لزميله. لكن المقطع الأول هو الذي سمح لـ ماكس بتسديد الضربات".

وحين سُئِل حول مزيد من التفاصيل، رد هورنر: "أعتقد أن السبب في الطريقة التي تتالى بها تلك المنعطفات. من الصعب الإشارة إلى نقطة محددة".

وأردف: "أعتقد أن ماكس كان مذهلاً في ذلك المقطع. لكن الأداء سيختلف من حلبة لأخرى".

وأضاف هورنر إلى أنه وحين اقترب السائقان من بعضهما البعض، التزم كل منهما بالاحترام تجاه الآخر، قبل أن يكمل فيرستابن التجاوز ويتصدر السباق.

فقال: "ناقشنا هذه المسألة صباحاً. قلت لهما أن الحرية ممنوحة للمنافسة، لكن بشكل نظيف. مع الاحترام للفريق والاحترام لبعضهما البعض".

وأكمل: "شعرت أنهما نفذا ذلك. نافسا بحدّة لكن بشكل عادل، ومنحا بعضهما البعض المساحة والاحترام".