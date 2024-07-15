هورنر يكشف عن سائق ناشئ آخر تقيّمه ريد بُل لمقعد مع آربي في الفورمولا 1
كريستيان هورنر يرى أن إسحاق حجار سائق الفورمولا 2 الحالي وناشئ ريد بُل يقدم أداءً جديرًا بأن يحصل على فرصة الصعود إلى الفورمولا 1.
دانيال ريكاردو، آر بي
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن إسحاق حجار لديه الإمكانيات ليكون سائق فورمولا 1، في ظل عدم استعجال العلامة النمساوية لحسم تشكيلة فريقها الرديف آربي مع عدم تأكيد مقعد دانيال ريكاردو بعد.
حجار يتواجد حاليًا في صدارة ترتيب السائقين ضمن بطولة الفورمولا 2 مع بقاء 6 جولات على نهاية الموسم.
الفرنسي من أصول جزائرية جزء من برنامج ناشئي ريد بُل منذ 3 سنوات، كما حصل على فرصة قيادة سيارة هذا العام في الفورمولا 1 آر.بي20 خلال التجارب الحرة في جولة سيلفرستون الأخيرة.
ويعتقد هورنر أن صاحب الـ 19 عامًا مرشحًا للصعود إلى الفورمولا 1 الموسم المُقبل.
حيث قال: "حجار يقوم بعمل جيد للغاية. لقد خاض نهاية أسبوع جيدة في سيلفرستون، وهو موهبة بارزة قادمة بقوة".
وأضاف: "إنه من جديد يقدم برهانًا قويًا لنفسه بأنه يستحق فرصة للموسم المُقبل، ولهذا نحن غير مستعجلين تمامًا لحسم تشكيلة الفريق الرديف".
يُشار إلى أن ريد بُل أكدت فقط بقاء يوكي تسونودا مع آربي للموسم المُقبل ليخوض موسمه الخامس مع الفريق الرديف، مع ذلك، فإن هوية زميله لم تحسم بعد في ظل معاناة دانيال ريكاردو من أجل مجاراة زميله الياباني.
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