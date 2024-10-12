هورنر يكشف عن اتفاق مع نيوي لمنع رحيل الطاقم التقني لفريق ريد بُل

يُعد هورنر ونيوي من أكثر الشخصيات استمراراً في فريق ريد بُل، حيث تولى هورنر إدارة الفريق منذ عام 2005، وانضم نيوي إليه في العام التالي.

وقد ساهم الثنائي في صناعة تاريخ الفريق من خلال العمل مع عدد من السائقين الأسطوريين مثل سيباستيان فيتيل وماكس فيرستابن، حيث كان لـ نيوي دور كبير في تحقيق سبعة ألقاب للسائقين وستة ألقاب للصانعين.

نيوي، الذي يُعتبر من أبرز المهندسين في تاريخ الفورمولا 1، سيغادر ريد بُل في مارس 2025 للانضمام إلى فريق أستون مارتن.

وكان قد استقال رسمياً من منصبه في الربيع الماضي. ورغم أن هورنر لم يعين بديلاً مباشراً لنيوي، إلا أنه اعتمد على كوادر تقنية مثل بيير واشيه وإنريكو بالبو لملء الفراغ الذي سيتركه.

وفي محاولة لمنع "هجرة جماعية" للموظفين بعد رحيل نيوي، خاصة بعد مغادرة المدير الرياضي جوناثان ويتلي إلى آودي ورئيس الاستراتيجية ويل كورتني إلى مكلارين، قام هورنر بترقية عدد من الموظفين الرئيسيين المتبقين لضمان استقرار الفريق.

وبالنسبة للاتفاق الذي تم بين هورنر ونيوي، قال هورنر لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "كان يقضي الاتفاق بأن يتنحى نيوي عن العمل المباشر في الفورمولا 1 نهاية موسم 2025 ويأخذ دوراً إرشادياً، وهذا سيسمح للزملاء بالتحكم في عملية التصميم".

وأضاف هورنر أن هذا الإجراء كان ضرورياً للحفاظ على الكوادر التقنية الأخرى، مشيراً إلى أن بعض الموظفين ربما كانوا يشعرون بالاستياء من تأثير نيوي الكبير على الفريق، حيث وجدوا أن هيمنته حدت من تأثيرهم وفرصهم في قيادة المشروع.

ورغم أن الرحيل لم يكن سلبياً بالكامل، إلا أنه لم يكن ودياً بالكامل أيضاً. وأشار هورنر إلى أن فريق ريد بُل كان غير راضٍ عن الطريقة التي تم بها الترويج لنيوي من قبل أستون مارتن رغم أنه ما زال نظرياً مع العلامة النمساوية.

حيث قال: "كان لدينا اتفاق بأن يتنحى آدريان عن الفورمولا 1 في نهاية 2025 ويصبح مجرد مرشد للفريق. بدون هذا الاتفاق، كنت سأفقد موظفين آخرين لصالح بعض الفرق المنافسة".

واختتم: "في نهاية المطاف، لا يتعلق الأمر فقط بشخصين أو ثلاثة يصنعون الفارق. لأن النجاح يعتمد على جهود الجميع".