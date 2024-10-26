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فورمولا 1 جائزة المكسيك الكبرى

هورنر يكشف عن أنّ ألونسو خاض محادثات للانتقال إلى ريد بُل في 2024

قام فرناندو ألونسو بجسّ فكرة الانضمام إلى ريد بُل قبل الالتزام بتجديد عقده مع أستون مارتن في أبريل الماضي.

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ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ وفرناندو ألونسو، أستون مارتن

الصورة من قبل: سام بولكسهام/ صور لات

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأنّ الحظيرة النمساويّة أجرت محادثات أوليّة مع فرناندو ألونسو في بداية موسم 2024 في ظلّ تقييم الإسباني والفريق لخياراتهما المستقبليّة.

ووقّع ألونسو على عقدٍ جديدٍ مع أستون مارتن في أبريل الماضي حتّى نهاية موسم 2026، وهو ما شمل أيضًا بندًا للبقاء مع العلامة البريطانيّة لما بعد نهاية فترة تسابقه ليُصبح سفيرًا للعلامة، واصفًا ذلك بـ "التزامٍ طوال العمر".

وقال ألونسو حينها أنّه تواصل مع فرقٍ أخرى قبل الالتزام مع أستون مارتن، حيث قال: "تحدّثت إلى فرقٍ أخرى كذلك، أعتقد بأنّ ذلك طبيعي عندما تدخل المفاوضات، تحتاج للاستماع للجميع".

وأضاف: "ذلك إجراء طبيعي وأعتقد بأنّه من المنصف كذلك الاستماع لكلّ المقترحات والعروض ورؤية تحرّكات سوق السائقين. لكنّ أستون كانت الخيار المنطقي بالنسبة لي".

وأكّد هورنر الآن أنّ ريد بُل كانت واحد من الأطراف التي خاض معها ألونسو ومدير أعماله فلافيو برياتوري محادثات أوليّة.

وقال هورنر: "لم يتمّ تجديد عقد سيرجيو بعد حينها، لذا بالنظر إلى خبرة فرناندو، فإنّه دائمًا ما يريد معرفة جميع خياراته. دائمًا ما يختبرون السوق دائمًا هو ومديره فلافيو، ويُظهر ذلك مدى تعطّشه وتنافسيّته".

وأضاف: "لا يزال يُقدّم أداءً قويًا بعمر الـ 42 أو 43. لا يزال في حالة رائعة ويُظهر ذلك أنّ العمر مجرّد رقم. لا يزال سائق جائزة كبرى عالي القدرات، وعند حصوله على الأدوات اللازمة فإنّه سيكون قادرًا على التواجد في الأمام".

ويحتفل ألونسو بظهوره الـ 400 في الجائزة الكبرى نهاية هذا الأسبوع في المكسيك، حيث دفع ذلك هورنر للحديث عن الفرصتين السابقتين للتعاقد مع بطل العالم مرّتين لضمّه إلى ريد بُل.

وقال في هذا الصدد: "بنهاية فترته مع مكلارين في 2008، أذكر أنّني ذهبت إلى مدريد وضغطت لضمّه إلينا. أردنا عقدًا بعامين، وكان هو يريد عقدًا بعام واحد. كنّا مقتنعين بأنّ لديه عقدًا مع فيراري في جعبته في تلك النقطة. لذا لم نُتمم الصفقة".

وأردف: "لو انضمّ إلينا في 2009، لربّما كانت الأمور لتكون مختلفة. حتّى في منتصف 2009 فقد كان مقتنعًا بأنّه لو تواجد في سيارتنا، لفاز بالبطولة ذلك العام".

وأكمل: "ومن ثمّ خضنا محادثة أخرى، أذكر أنّني التقيت به أنا وأدريان نيوي في المقعد الخلفي لسيارة مستأجرة في مطار سبا. أعتقد بأنّ ذلك حدث في 2011 أو 2012، وحتّى في بداية هذا العام. ذلك يُظهر طول مسيرته ومدى تنافسيّته وقدراته".

واختتم بالقول: "اللقبان اللذان حقّقهما لا يفيانه حقّه. كاتن يجب أن يفوز بالمزيد".

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