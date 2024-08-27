هورنر يكشف عما غامرت به ريد بُل في هولندا وخسرت رهانها
يرى كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن الإعدادات التي تم اعتمادها لم تثبت فعاليتها في سباق هولندا.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ ولاندو نوريس، مكلارين
الصورة من قبل: أندي هون/ صور لات
كشف كريستيان هورنر أن ريد بُل غامرت ببعض الإعدادات على حلبة زاندفورت، لكنها خسرت رهانها مع تراجع ماكس فيرستابن وعجزه عن الحفاظ على صدارة سباق موطنه ليخسر الفوز لصالح لاندو نوريس بفارق 22 ثانية.
أوضح هورنر بأن الفريق اعتمد إعدادات "عالية الارتكازية" بناء على الاعتقاد بأن تآكل الإطارات سيكون مرتفعًا، وهو ما ترك سيارة ريد بُل عرضة للهجوم على المقاطع المستقيمة.
حيث قال عقب سباق زاندفورت: "مكلارين كانت سريعة جدًا جدًا اليوم. أحييهم على ذلك".
وأضاف: "لقد غامرنا بعض الشيء لأننا ظننا بأن مستويات التآكل ستكون مرتفعة للغاية. لذلك عمدنا إلى زيادة مستويات الارتكازية بشكل كبير، وصلنا إلى الارتكازية القُصوى".
وتابع: "تلك كانت مخاطرة نوعًا ما، حيث اعتقدنا أنه إذا كان التآكل عاليًا، فذلك سيساعدنا. لكن مستويات التآكل في النهاية كانت منخفضة للغاية، وهو ما جعلنا بطيئبن على المقاطع المستقيمة مع ماكس".
وأكمل: "ماكس قام بالجزء الأصعب على الانطلاقة وتقدم بشكل جيد، ما وضعه في الصدارة بالتوجه إلى المنعطف الأول وابتعد خارج نطاق الدي آر اس. لكن لاندو كان مرتاحًا للغاية خلفه، ومع تأخرنا على المقاطع المستقيمة والوتيرة التي تمتعت بها مكلارين، فقد تجاوزنا لاندو بسهولة وسيطر على السباق بعد ذلك".
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