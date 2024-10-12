هورنر يكشف سبب خروج ويتلي وكورتني من صفوف ريد بُل
كشف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أن سقف الميزانية في الفورمولا 1 جعل من الصعب الاحتفاظ بالموظفين رفيعي المستوى، ما أدى إلى مغادرة شخصيات رئيسية مثل جوناثان ويتلي وويل كورتني الفريق نتيجة لذلك.
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: محتوى ريد بُل
فقد فريق ريد بُل بعض الموظفين الرئيسيين مثل المدير الرياضي جوناثان ويتلي وكبير الإستراتيجيات ويل كورتني بسبب سقف الميزانية في الفورمولا 1.
وأكد مدير الفريق، كريستيان هورنر، أنه لم يعد بالإمكان الاحتفاظ بالموظفين رفيعي المستوى بسبب هذه القيود المالية.
وتستثني قوانين سقف الميزانية في الفورمولا 1 أعلى ثلاثة موظفين أجوراً عند حساب رواتب الفريق التشغيلية.
وعلى الرغم من أن أسماء هؤلاء الثلاثة لا تُعلن لكل فريق، يبدو أن ويتلي وكورتني ليسا ضمن الثلاثة الأعلى أجراً في ريد بُل.
متحدثاً عن هذا الموقف، قال هورنر: "لا يمكنك الاحتفاظ بشخص رفيع المستوى في فريقك لأنك لا تستطيع تحمل تكاليفه".
وأكمل: "يجب أن تنظر إلى العائد مقابل التكلفة، وهذا يجبرك على اتخاذ قرارات صعبة للغاية".
وأضاف: "كان جوناثان مديراً رياضياً ممتازاً، لكنه كان موظفاً مُكلفاً".
وتابع قائلاً: "عندما أتيحت له الفرصة للانضمام إلى آودي، قلنا له: 'عليك أن تأخذ هذه الفرصة'".
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