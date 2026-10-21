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هورنر يكشف تفاصيل جديدة "مفاجئة" عن جائزة أبوظبي الكبرى المثيرة للجدل في 2021

كشف كريستيان هورنر أنه تعمّد الضغط على مدير السباق مايكل ماسي لاستئناف جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2021، في واحدة من أكثر النهايات إثارة للجدل في تاريخ الفورمولا 1.

منشور: 21-10-2026

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لويس هاميلتون، مرسيدس وماكس فيرشتابن، ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: ستيف إيثيرنجتون/ صور لات

يستهل كريستيان هورنر مذكراته الجديدة "درايف" بالحديث عن جائزة أبوظبي الكبرى لعام 2021، وهي واحدة من أكثر سباقات الفورمولا 1 إثارة للجدل، ولا تزال أحداثها تثير الانقسام حتى اليوم. وللمرة الأولى، كشف المسؤول البريطاني أنه تعمّد ممارسة الضغط على مايكل ماسي لاستئناف السباق، بعدما تسبب حادث نيكولاس لاتيفي بسيارة ويليامز في دخول سيارة الأمان.

دخل ماكس فيرستابن سائق ريد بُل، ولويس هاميلتون سائق مرسيدس آنذاك، السباق الأخير من موسم 2021 وهما متعادلان في النقاط. وفي اللفات الأخيرة، كان هاميلتون يتصدر السباق، بينما كان فيرستابن قد أجرى توقفه الأخير وركّب إطارات جديدة، ولم تكن تفصله عن منافسه سوى خمس سيارات متأخرة بلفة، فيما كان السائقان يسيران خلف سيارة الأمان. وكان تجاوز السيارات الخمس جميعها خلال لفة سباق واحدة مهمة صعبة للغاية بالنسبة إلى السائق الهولندي الشاب.

وكتب هورنر: "شعرت بأن قلبي سيتوقف. كان ذلك يعني أن ماكس سيضطر إلى تجاوز السيارات الخمس جميعها قبل الوصول إلى لويس، وهو أمر مستحيل خلال لفة سباق واحدة".

وأضاف: "قررت ممارسة مزيد من الضغط على إدارة السباق. قلت: هيا يا مايكل، علينا إعادة السباق إلى الحركة، لماذا لا نسمح لهذه السيارات المتأخرة بلفة بالابتعاد؟".

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وفي قرار أثار جدلًا واسعًا، سمح ماسي للسيارات المتأخرة بلفة الموجودة بين فيرستابن وهاميلتون فقط باستعادة لفتها، قبل استئناف السباق مع تبقي لفة واحدة. ومهّد ذلك الطريق أمام فيرستابن لحسم اللقب، بعدما تمكن بسهولة من تجاوز هاميلتون بفضل إطاراته الجديدة. وفي أعقاب هذه الأحداث، أُعفي ماسي من منصبه قبل موسم 2022.

وأوضح هورنر خلال ظهوره في بودكاست "هاي بيرفورمانس" أنه لم يدرك إلا في ذلك العام، عندما بدأ بث الرسائل اللاسلكية الموجهة إلى مدير السباق، أن توتو وولف كان يتحدث مباشرة مع ماسي.

وقال هورنر: "لحظة، أليس هذا ممنوعًا؟ أنت تمارس الضغط على الحكم هنا. لذلك قلت لمدير فريقنا: أوصلني به. فأنا لم أتحدث مطلقًا مع تشارلي وايتينغ طوال السنوات الخمس عشرة التي قضاها في منصبه".

وأصر هورنر على أن ريد بُل لم ترتكب أية مخالفة في نهاية السباق، قائلًا: "لقد اتخذ القرار، وكان ذلك ضمن صلاحياته وفقًا للقوانين التي تسمح له باتخاذه، لكن هذا الأمر لم يحدث من قبل، أي السماح للسيارات الموجودة بين ماكس ولويس باستعادة لفاتها".

واختتم: "لم يكن ذلك خطأنا، لكننا وجدنا أنفسنا في موقف لا نملك فيه سوى لفة واحدة لمحاولة حسم الأمر. وإذا كان هناك من يستطيع تقديم أداء استثنائي في لفة كهذه، فهو ماكس. ما حدث قد حدث".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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