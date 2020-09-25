هورنر يقترح إقامة سباق غير تصنيفي لاختبار شبكة الانطلاق المعكوسة

قيّمت الفورمولا واحد فكرة تقديم سباقات شبكة الانطلاق المعكوسة القصيرة لتحلّ مكان التصفيات ضمن أحداث مختارة خلال موسم 2020، قبل أن تتخلّى عن تلك الخطوة بعد المعارضة التي أبدتها مرسيدس.

وقد أكّد مدراء البطولة عقب السباق الدرامي لجائزة إيطاليا الكبرى في مونزا أنّهم سيعيدون النظر في تلك الفكرة لموسم 2021، وذلك بعد رؤية تأثير تواجد السيارات الأسرع في مراكز متأخرة من الترتيب نتيجة رفع العلم الأحمر.

وقد تعززت حظوظ اعتماد مثل هذه الخطة لموسم 2021 بالنظر إلى أنّها باتت تتطلّب "موافقة الغالبية العظمى" وليس موافقة بالإجماع كما كان الحال لهذا الموسم، بيد أنّ المعارضة لتلك الفكرة تزايدت في الأسابيع الأخيرة.

وقال هورنر أنّه وبينما لا ينبغي على الفورمولا واحد أن تخشى من تجربة أمر مختلف، لكنّه يرى أنّه من الأفضل أن يتمّ اختبار تغيير صيغة نهاية الأسبوع ضمن حدث غير متكرر، كسباق غير تصنيفي في البطولة.

"سيكون من المثير للاهتمام رؤية نتيجة اعتماد فكرة كهذه ضمن مناسبة ما أو سباق بدعوة أو ربما سباق غير تصنيفي" قال هورنر.

وأضاف: "المشكلة أنّك وإذا لم تجرب أمرًا ما، فلن تعرف تأثيره أو نتيجته مطلقًا. أعتقد أنّه من السهل للغاية القول بأنّها فكرة سخيفة ولن تنجح، وربما بداخلي أقول ذات الأمر. لكن في بعض الأحيان يكون عليك تجربة أمور مختلفة في الحياة ورؤية ما سينتج عن ذلك".

وتابع: "في حال كان من الممكن القيام بذلك بشكل لا يؤثّر على ترتيب وتصنيف البطولة - كوني لا أرى كيف يُمكن أن تحصل على قانون مختلف لسباق واحد - كأن يكون ربما ضمن سباق غير تصنيفي أو سباق دعوة".

وأكمل: "لدينا كل هذه الحلبات الجديدة الرائعة التي تسعى لاستضافة سباقات هذا العام والتي لن نكون قادرين على وضعها على الروزنامة مستقبلًا. إذا ما تم اختيار حدث واحد لتجربة صيغة مختلفة، أمر مختلف تمامًا، ما الذي لدينا لنخسره؟".

جديرٌ بالذكر أنّ إقامة سباق غير تصنيفي في البطولة هو أمر لم تشهده الفورمولا واحد منذ العام 1983، حيث قال هورنر بأن تلك مجرّد فكرة وردت إليه في الوقت الحاضر وليست أمرًا تمّت مناقشته بين الفورمولا واحد والفرق.