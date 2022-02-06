هورنر يفي بالتزامه المتعلّق بواقعة الإساءة لأحد أفراد المارشلز في جائزة قطر الكبرى 2021

وافق هورنر على المشاركة في ذلك الحدث كجزء من عقوبته جرّاء تعليقاته المثيرة للجدل إلى وسائل الإعلام عقب عقوبة تراجع سائقه ماكس فيرشتابن على شبكة انطلاق جائزة قطر الكبرى في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

تلقّى فيرشتابن عقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله ونقطتي عقوبة على رخصته إثر عدم احترامه لقوانين الأعلام الصفراء المزدوجة التي تلت توقّف سيارة ألفا تاوري التي يقودها بيير غاسلي على الخط المستقيم لمنطقة الحظائر.

وضمن حديثه مع "سكاي اف1" عقب التصفيات، ألقى هورنر المحبط باللوم على "فرد مارشلز منحرف" لاستخدامه الخاطئ للعلم الأصفر المزدوج.

وبعد انتشار تعليقه هذا بين وسائل الإعلام، تعاملت "فيا" بجدية كبيرة مع المسألة، إذ تم استدعاء هورنر للمثول أمام المراقبين في يوم السباق عملًا باللوائح الرياضية التي تنصّ على أن "أية كلمات، أفعال أو كتابات تسيء لسمعة فيا، كياناتها، أعضائها أو ممثليها، وبشكل عام أكثر لصالح رياضة السيارات والقيّم المحددة من قِبَل فيا" فإنها تمثّل خرقًا للقوانين.

وعليه تلقّى هورنر تحذيرًا رسميًا، وقد أشار المراقبون ضمن قرارهم أن هورنر قد "شرح بأن ردّة فعله كانت تحت ضغط المنافسة بعد العقوبة الموقّعة على سائق السيارة رقم 33".

وقد عرض هورنر عقب اعتذاره أن يشارك في برنامج المراقبين الدولي في 2022 في أوائل الشهر الجاري، وهو ما قبله المراقبون بلا تحفّظ.

وقد أقيم بالفعل برنامج تدريب المراقبين هذا الأسبوع على مدار يومين، وتمّ حضوره بشكل افتراضي من المراقبين من حول العالم ومن فئات مختلفة من رياضة السيارات.

وهذا البرنامج التدريبي مصمم من أجل مساعدة المراقبين على القيام بعملهم بكفاءة أكبر. كما تضمّن البرنامج متحدثين بما فيهم مراقبا الفورمولا واحد غاري كونيلي وتيم ماير.

هذا وتحدّث هورنر خلال حضوره عن دوره كمدير لفريق ريد بُل وعلاقة فريقه مع "فيا". كما شارك في اجتماع للمتنافسين للحديث تحديدًا عن لجنة الحكام التي يرأسها مدير سباقات الفورمولا واحد مايكل ماسي، إذ شهد الاجتماع كذلك حضور كل من شارل لوكلير سائق فيراري، بطل الفورمولا إي السابق أنطونيو فيلكس دا كوستا، رئيس تويوتا في "دبليو آر سي" ياري-ماتي لاتفالا وسائق فورد في "دبليو آر سي" أندريان فورمو.