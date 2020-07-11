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هورنر يعتقد بأن مرسيدس "أخفت أداءها الحقيقي" في التجارب الحرة الثانية في النمسا

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هورنر يعتقد بأن مرسيدس "أخفت أداءها الحقيقي" في التجارب الحرة الثانية في النمسا
11-07-2020

يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنّ مرسيدس "أخفت أداءها الحقيقي" خلال التجارب الحرّة الثانية لجائزة ستيريا الكبرى يوم أمس الجمعة، حيث قلل من فكرة أنّ فريقه بات في الموقع الذي يخوّله التغلّب على أبطال العالم.

بينما تمكّن ماكس فيرشتابن من تصدّر جدول الأزمنة في التجارب الحرّة الثانية على حلبة ريد بُل رينغ، في الوقت الذي ضغطت فيه الفرق بشكل أكبر من الطبيعي من أجل احتمالية إلغاء التصفيات وأن تحدد تلك الحصّة ترتيب شبكة الانطلاق، لكنّ هورنر كان حريصًا على عدم الانجرار أكثر من اللازم وراء الخطوة التي حققها فريقه إلى الأمام.

فقال: "أعتقد بأنّنا حققنا تقدّمًا مقارنة بالأسبوع الماضي. وذلك أمر مشجّع. لكن مرسيدس ما تزال قوية، حيث أنّهم على الأرجح متسمرون في إخفاء أدائهم الحقيقي بعض الشيء. أعتقد بأنّنا تحسّنا مع السيارة، إذ نأمُل أن يكون بمقدورنا تسجيل بعض النقاط نهاية هذا الأسبوع على عكس الأسبوع الماضي".

في المقابل، واصلت ريد بُل اختبار تصميم الأنف الجديد على سيارتها، حيث قال كلا سائقيها بأنّهما شعرا أنّ الشعور على السيارة بات أفضل بعد المعاناة مع التوازن نهاية الأسبوع الماضي.

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واعترف هورنر بأنّ عمل الفريق تركّز على جعل السيارة أسهل في القيادة بالنسبة لفيرشتابن وزميله أليكسندر ألبون كي يضغطا إلى الحدود القُصوى.

"عملنا بجد على الإعدادات، حيث اختبر سائقانا أمورًا مختلفة" قال هورنر.

وتابع: "لكنّنا حققنا تقدمًا، إذ وعلى الرُغم من أنّه ليس من السهل قيادة السيارة هنا على هذه الحلبة الصغيرة المخادعة، لكن أعتقد بأنّنا تمكنا من تحسين جوانب الضعف التي عانينا منها الأسبوع الماضي".

من جهته، كان فيرشتابن أكثر سعادة بمدى التحسّن الكبير الذي شهدته السيارة، وذلك بعد تغلبه على مشاكل التوازن التي واجهها في الجولة الماضية.

حيث قال: "أنا راضٍ أكثر بكل تأكيد عن أداء السيارة. إنّها سيارة مختلفة فيما يتعلق بشعور القيادة، حيث باتت أكثر توقعًا. لهذا لم تعد تتعطّل فجأة وعلى نحوٍ غريب".

وأكمل: "انزلقت بالسيارة نهاية الأسبوع الماضي عند المنعطف الأوّل، وكذلك خرجت عن المسار عند المنعطف السادس. وكان ذلك بسبب افتقار توقّع ما ستقوم به السيارة. لكننا لم نعد نواجه ذلك".

واختتم: "لذلك أنا سعيد جدًا من أجل هذا. أعتقد بأنّنا أحرزنا خطوة إلى الأمام. لكن لن أقول بأنّ ذلك سيكون كافيًا على الفور للتغلّب على مرسيدس في التصفيات، بيد أنّه من جانبنا، فقد أصبحت لدينا على الأقل سيارة أفضل في التعامل معها".

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