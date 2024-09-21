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هورنر يعترف: ريد بُل سارت في اتجاه تطويري خاطئ منذ 2023

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن العلامة النمساوية بدأت تسير بشكل خاطئ في عملية التطوير منذ موسم 2023 المنصرم.

خلدون يونس
خلدون يونس
كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: مارك ساتون/ صور لات

خاضت ريد بُل في 2023 أكثر مواسمها نجاحاً على الإطلاق طوال تاريخها، حيث فازت بكامل سباقات الموسم ما عدا سنغافورة.

لكن وبعد موسم واحد فقط، انقلبت الآية حيث نجح المنافسون بالتقدم والتفوق في عملية التطوير وبدا من الواضح أن السيارة تعاني.

وبعد سباق باكو، خسرت ريد بُل صدارة الترتيب العام لصالح مكلارين.

وأوضح هورنر أن مشاكل ريد بُل الحالية تعود إلى تحديثات تم إدخالها في جولة إسبانيا من العام الماضي.

فقال: "بحثنا في تاريخ عملية التطوير، ووجدنا أن أول خطأ حصل في سباق برشلونة 2023".

وأكمل: "ضمن نفس الجولة، بدأ سيرجيو يعاني من أولى مشاكله مع السيارة. لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجدّ لأن ماكس كان يفوز".

يشار إلى أن ريد بُل تجهّز قطعاً جديدة لجولة أمريكا في أوستن شهر أكتوبر المقبل.

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