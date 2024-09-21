هورنر يعترف: ريد بُل سارت في اتجاه تطويري خاطئ منذ 2023

خاضت ريد بُل في 2023 أكثر مواسمها نجاحاً على الإطلاق طوال تاريخها، حيث فازت بكامل سباقات الموسم ما عدا سنغافورة.

لكن وبعد موسم واحد فقط، انقلبت الآية حيث نجح المنافسون بالتقدم والتفوق في عملية التطوير وبدا من الواضح أن السيارة تعاني.

وبعد سباق باكو، خسرت ريد بُل صدارة الترتيب العام لصالح مكلارين.

وأوضح هورنر أن مشاكل ريد بُل الحالية تعود إلى تحديثات تم إدخالها في جولة إسبانيا من العام الماضي.

فقال: "بحثنا في تاريخ عملية التطوير، ووجدنا أن أول خطأ حصل في سباق برشلونة 2023".

وأكمل: "ضمن نفس الجولة، بدأ سيرجيو يعاني من أولى مشاكله مع السيارة. لكننا لم نأخذ الأمر على محمل الجدّ لأن ماكس كان يفوز".

يشار إلى أن ريد بُل تجهّز قطعاً جديدة لجولة أمريكا في أوستن شهر أكتوبر المقبل.