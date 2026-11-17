فورمولا 1 جائزة لاس فيغاس الكبرى

هورنر يعترف بأن ريد بُل دفعت مواهبها لمواجهة فيرستابن في وقت مبكر جدًا

قال مدير ريد بُل السابق كريستيان هورنر إن نظام الترقيات "القاسي" في الفريق تسبب في انهيار بيير غاسلي نفسيًا عام 2019.

منشور: 17-11-2026

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كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل السابق

الصورة من قبل: أوتوسبورت

لطالما اعتُبر المقعد الثاني في فريق ريد بُل ريسينغ أحد أكثر المواقع التي تفرض ضغوطًا هائلة في الفورمولا 1. وبينما اعتاد فريق ميلتون كينز منح الفرصة تباعًا لعدد من المواهب الشابة التي تحظى بتقدير كبير، في محاولة للعثور على السائق القادر على مجاراة ماكس فيرستابن، بدأ مدير الفريق السابق كريستيان هورنر يتساءل علنًا عن مدى صواب هذا النهج القاسي في اختيار السائقين وترقيتهم.

وخلال مشاركته في بودكاست "هاي بيرفورمانس"، استعاد هورنر فترة توليه إدارة الفريق، واعترف بأنه كان يُعارض كثيرًا مع السرعة التي كان يُدفع بها السائقون إلى مواجهة موهبة استثنائية من جيلهم.

وكشف هورنر: "كان بعض هؤلاء السائقين يصلون في وقت مبكر جدًا، ولم أكن أتفق تمامًا مع السرعة التي كانوا يُرقّون بها إلى ريد بُل ريسينغ، لكن كانت هناك رغبة وإصرار على اختيارهم من بين مجموعة سائقي أكاديمية ريد بُل للناشئين".

وذكر هورنر بيير غاسلي وأليكس ألبون وليام لاوسون بوصفهم أمثلة بارزة على المواهب التي جرى تصعيدها إلى المقعد الأساسي قبل أن تكون مستعدة لذلك بالشكل الكافي.

وكانت الفترة القصيرة التي قضاها بيير غاسلي مع الفريق الأول عام 2019 أحد الأمثلة على الإخفاق في هذا الجانب التطويري. فقد جرى تصعيده بعد موسم كامل واحد فقط مع الفريق الشقيق تورو روسو، المعروف حاليًا باسم ريسينغ بولز، لكنه عانى في التأقلم مع هيكل ريد بُل شديد الحساسية، فضلًا عن الضغط الهائل الذي فرضته السرعة الخام لفيرستابن.

واستعاد هورنر اللحظة التي شاهد فيها الفريق ثقة السائق الفرنسي تنهار أمام أعينهم. ففي سباقي جائزة النمسا الكبرى وجائزة المجر الكبرى في ذلك العام، كانت سرعة فيرستابن هائلة إلى درجة أنه تمكن من تجاوز غاسلي بلفة كاملة على الحلبة.

وقال هورنر: "كان بإمكانك أن ترى بوضوح أنهم يشعرون بهذا الضغط. وأتذكر أن بيير تعرض للتجاوز بلفة كاملة في النمسا، ثم في جائزة المجر الكبرى، في سباقين متتاليين، وقد كان منهارًا نفسيًا خلال هذين السباقين".

وعقب جائزة المجر الكبرى مباشرة، قررت ريد بُل بصورة مفاجئة إعادة غاسلي إلى تورو روسو لبقية الموسم، واستبداله بأليكس ألبون.

وأشار هورنر إلى أن نظام ريد بُل كان يوفر عادةً نوعًا من "شبكة الأمان"، من خلال السماح للسائقين بالعودة إلى الفريق الناشئ بدلًا من الاستغناء عن خدماتهم نهائيًا، لكنه لم يتردد في انتقاد الواقع القاسي الذي كان يفرضه هذا النظام.

واختتم هورنر قائلًا: "كان ما تفعله ريد بُل، من ناحية، سخيًا للغاية، لكنه كان قاسيًا جدًا من حيث طريقة التنفيذ، إذ كنت النجم المفضل للفريق حتى اللحظة التي لم تعد فيها كذلك".

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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