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هورنر يعترف بأن التحقيقات "كانت تشتيتاً" لفريق ريد بُل

اعترف كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بأن التحقيقات الجارية في الادعاءات ضده شكلت "تشتيتاً" لفريق الفورمولا واحد، لكنهم "متحدون معاً".

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كريستيان هورنر، ريد بُل

يتم التحقيق حالياً وبشكل مستقل ضمن ادعاءات موجهة ضد هورنر، ومن المتوقع بأن نتيجة التحقيقات قد باتت الآن في حوزة الشركة الأم ريد بُل بانتظار اتخاذ قرار حيالها.

ونفى هورنر صحّة أية ادعاءات ضده كما واصل عمله كمدير للفريق على هامش إطلاق سيارة 2024 الجديدة.

لكنه بالمقابل لم يدلِ بأية تفاصيل حول المسألة بل تكلم بشكل عام.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" إن كانت الضجة الإعلامية حوله قد أثرت على الفريق، ردّ هورنر: "كان هناك تشتيت لا مفرّ منه، لكننا في الفريق متحدون معاً".

وأكمل: "الجميع يركز على الموسم الذي ينتظرنا. والأمور تسير على قدم وساق. الدعم كان رائعاً".

وحين سُئِل إن كانت الضغوطات تلك قد أثرت على الفريق من الناحية التسابقية، رد هورنر: "أعتقد أن الفريق يتجهز للموسم الذي ينتظرنا، ونحن في وضع جيد جداً".

وأكمل: "نحن مركزون بالكامل على التسابق. نتطلع قدماً إلى البحرين الأسبوع المقبل لنرى كيف ستعمل السيارة. وهذا هو محور تركيزنا. نحن متحدون معاً ضمن هذا المسعى".

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من جهة أخرى، أكد هورنر أنه اضطر للتعامل مع مسائل ذات علاقة بالتحقيقات، لكنه رغم ذلك حافظ على تركيزه للعمل على التحديات المقبلة في المنافسة على لقب بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

"تركيزي منحصر بأغلبه على الموسم أمامنا. كان هناك تحقيقات بالطبع، وأنا ملتزم بها ومتعاون بالكامل. لكن هذا ما كان يجري في الكواليس أثناء تحضيرنا للموسم" قال هورنر.

يشار إلى أن هناك بعض التسريبات والتكهنات لتفاصيل التحقيقات في وسائل الإعلام أظهرت احتمال وجود صراع ضمن تيارات معينة ضمن شركة ريد بُل للسيطرة على فريق الفورمولا واحد على ضوء رحيل المؤسس ديتريخ ماتيسيتشز.

لكن هورنر أشار إلى أن جميع الأطراف ضمن الشركة تسعى في اتجاه واحد ألا وهو دعم الفريق.

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