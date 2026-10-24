فورمولا 1 جائزة الولايات المتحدة الكبرى

هورنر يعترف بأنه قد لا يعود إلى الفورمولا 1 أبدًا بعد رحيله عن ريد بُل

كشف مدير فريق ريد بُل السابق كريستيان هورنر أنه ليس في عجلة من أمره للعودة إلى الفورمولا 1.

منشور: 24-10-2026

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

إضافة كمصدر مفضل

كريستيان هورنر

أوضح كريستيان هورنر أنه لا يتعجل العودة إلى الفورمولا 1، وأنه قادر على تقبّل فكرة عدم العمل مجددًا في كواليس البطولة.

وأُقيل هورنر من منصبيه رئيسًا تنفيذيًا ومديرًا لفريق ريد بُل ريسينغ في يوليو 2025، منهياً بذلك 20 عامًا قضاها على رأس الفريق. وخلال حديثه يوم الأربعاء مع إيرول بارنيت، مذيع شبكة "سي بي إس نيوز"، في فعالية "أوتوسبورت لتبادل الخبرات في مجال الأعمال" بمدينة نيويورك، أوضح أن أي عودة محتملة يجب أن تكون ضمن مشروع جاد.

وقال هورنر: "بصراحة، لست في عجلة من أمري على الإطلاق. ويسعدني حاليًا أن أبقى على هامش الأحداث، أراقب ما يجري، بعدما اختبرت الحياة خارج الفورمولا 1 خلال الأشهر الخمسة عشر الماضية، وأدركت حجم التضحيات التي يتطلبها الفوز في البطولة".

وأضاف: "إذا عدت، فلا بد أن يكون ذلك من أجل المشروع المناسب. فالتضحيات المطلوبة كبيرة، وكذلك الوقت الذي تقضيه بعيدًا عن حياتك الخاصة، والساعات التي تستحوذ فيها البطولة على حياتك. يجب أن أعمل مع أشخاص يشاركونني العقلية نفسها ويريدون الفوز".

وأكمل: "لقد فزت بما يقارب ثلث السباقات التي شاركت فيها طوال مسيرتي في الفورمولا 1، ولا أريد العودة لمجرد المشاركة. أريد العودة للمنافسة، ثم الوصول إلى موقع يسمح لي بإحداث التغيير. لذلك، يجب أن يكون هناك ما يستحق الإقناع بدرجة كبيرة حتى أقرر العودة".

وأصدر هورنر سيرته الذاتية بعنوان "درايف". وعندما سُئل عما إذا كان الكتاب يلمّح إلى احتمال عودته إلى كواليس البطولة، أوضح البريطاني أنه سيكون راضيًا عمّا حققه بالفعل إذا كانت رحلته في البطولة قد انتهت.

وقال: "بصراحة، لا أعرف على الإطلاق. لقد أحببت الفترة التي قضيتها في هذه الرياضة. أنا من عشاقها، ومن محبي الفورمولا 1".

وأضاف: "وإذا كانت تلك هي نهاية رحلتي في الفورمولا 1، فأنا أتقبل ذلك. أنا فخور بما حققته، وأشعر بالامتنان لفرصة العمل مع الأشخاص الذين عملت معهم، لكن الرغبة في المنافسة لا تزال بداخلي".

واختتم قائلًا: "إذا ظهرت الفرصة المناسبة في ظل الظروف الملائمة، فسأكون مستعدًا للعودة، لكن يجب أن يكون ذلك مع أشخاص يريدون الفوز في نهاية المطاف. لا أريد العودة لمجرد المشاركة، فهذه الفكرة لا تثير اهتمامي إطلاقًا".

نريد رأيك!

ما الذي ترغب في رؤيته على موقع Motorsport.com؟

شارك في استبياننا لمدة 5 دقائق.

- فريق موتورسبورت دوت كوم

قراءة التعليقات ونشرها

اقرأ أيضاً :





شارك أو احفظ هذه القصّة

نسخ الرابط

مشاركة في فيسبوك

مشاركة في تويتر

مشاركة على "واتس أب"

مشاركة في لينكد إن

مشاركة في بينتيريست

مشاركة على "فايبر"

المقال السابق "لا تفصلنا سوى خطوة واحدة": ما تحاول مكلارين معالجته في تحديثاتها الأخيرة لموسم 2026

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أظهر المزيد وأضف تعليقك

أحدث الأخبار





هاميلتون يعترف بأن ريد بُل حققت ما كان يعتقد أنه مستحيل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



3 دقيقة



هاميلتون يعترف بأن ريد بُل حققت ما كان يعتقد أنه مستحيل





هورنر يعترف بأنه قد لا يعود إلى الفورمولا 1 أبدًا بعد رحيله عن ريد بُل



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



17 دقيقة



هورنر يعترف بأنه قد لا يعود إلى الفورمولا 1 أبدًا بعد رحيله عن ريد بُل





"لا تفصلنا سوى خطوة واحدة": ما تحاول مكلارين معالجته في تحديثاتها الأخيرة لموسم 2026



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



46 دقيقة



"لا تفصلنا سوى خطوة واحدة": ما تحاول مكلارين معالجته في تحديثاتها الأخيرة لموسم 2026





أنتونيللي يشيد بـ"الخطوة إلى الأمام" في جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع مواصلة مرسيدس استخلاص مكاسب التحديثات



فورمولا 1



F1 فورمولا 1



جائزة الولايات المتحدة الكبرى



1 س



أنتونيللي يشيد بـ"الخطوة إلى الأمام" في جائزة الولايات المتحدة الكبرى مع مواصلة مرسيدس استخلاص مكاسب التحديثات

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم





تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل جايك بوكسال ليغي



تحليل: لماذا عانى بياستري لإظهار أفضل مستوياته مع سيارة مكلارين هذا العام؟





لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل رونالد فوردينغ



لماذا يرى هورنر أن التاريخ يعيد نفسه مع نيوي في أستون مارتن؟





فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



من قبل أوتوسبورت



فيديو حصري: مقابلة مع كريستيان هورنر حول رحيله عن "ريد بُل"، والمنافسة مع "مرسيدس"، والمزيد





"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى



مقال مميز



فورمولا 1



مقال مميز



فورمولا 1



جائزة سنغافورة الكبرى



من قبل ستيوارت كودلينغ



"لحظة نسيان أم انهيار للثقة؟".. تداعيات انهيار هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى

قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.

من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.

لديك خياران:

الاشتراك.

قم بتعطيل مانع الإعلانات الخاص بك.

اشترك الآن هل اشتركت بالفعل؟ قم بتسجيل الدخول هنا

هل قمت بالفعل بتعطيل أداة حظر الإعلانات لديك؟

إعادة تحميل الصفحة

إدارة التنبيهات

اشترك