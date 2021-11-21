هورنر يعتذر عن تعليقاته الناقدة لـ "فيا" وفرد المارشلز في قطر بعد تلقيه تحذيرًا رسميًا

تم استدعاء هورنر للمثول أمام المراقبين عقب سباق قطر على حلبة لوسيل اليوم الأحد ليواجه اتهامات بخرقه للقوانين الرياضية عبر الإساءة لسمعة "فيا" وممثليها.

ومن المعلوم بأن ذلك الاستدعاء متعلّق بتصريحاته قبل السباق إلى شبكة سكاي، حيث ألقى باللوم على "فرد مارشلز منحرف" لرفعه علمًا أصفر مزدوجًا في التصفيات ما تسبب بتلقّي سائقه ماكس فيرشتابن لعقوبة التراجع 5 مراكز من مكان تأهّله.

وبعد زيارته للمراقبين من أجل تفسير تصرّفه، تأسف هورنر لاحقًا على أيّة إساءة قد تكون مضمّنة في تصريحاته، ولا سيّما إلى المارشلز المسؤولين عن رفع الأعلام.

كما أوضح المراقبون في قرارهم بشأن قبول اعتذار هورنر، أن فرد المارشلز كان يقوم بعمله تمامًا كما هو منصوص في اللوائح.

كما عرض هورنر على المراقبين الاعتذار لفرد المارشلز المعني وأن يشرح لوسائل الإعلام أنه لم يقصد أيّة إساءة.

وهو ما فعله البريطاني، حيث صرّح لشبكة سكاي قائلًا: "أدليت ببعض التصريحات في لقاء لي قبل السباق عندما سُئِلت عن نظام المارشلز، وأودّ أن أوضّح بأن المارشلز يقومون بعمل رائع جدًا جدًا".

وأضاف: "إنهم يعملون بشكل تطوّعي، ويقومون بعمل مذهل. لكن إحباطي الذي بدا في التصريحات لم يكن بسبب المارشلز، ولكن بسبب الظرف حينها".

وتابع: "لذلك وإذا ما أساءت تعليقاتي لأيّ فرد، فأنا أعتذر بالتأكيد على ذلك. لكن ما يزال من المحبط أن ينتهي بنا الأمر في الوضع الذي كنّا فيه".

وأوضح هورنر أنه اعتذر كذلك لمراقبي "فيا"، حيث فسّر بأنّ انزعاجه أتى من الأمور المحيطة بوضع الأعلام الصفراء أكثر من التصرفات التي قام بها أي فرد.

فقال: "تحدثت مع فيا، واعتذرت عن أيّة إساءة بأيّة طريقة قد تكون برزت في تعليقاتي، كون ذلك لم يكن مقصودًا".

وأكمل: "لم يكن إحباطي تجاه فرد بعينه من المارشلز، كان من الوضع بأكمله. يمكننا أن نتعلّم من ذلك. وكرياضة بوسعنا الاستفادة من تلك الدروس".

واختتم: "لكن أوجه حديثي إلى كل المارشلز: نحن بحاجة لكم، ونرى أنكم تقومون بعمل رائع وأعتذر إليكم إذا ما وجدتم أيّة إساءة في كلامي".