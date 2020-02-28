هورنر يعارض فكرة التخلي عن مقرات الفرق المتنقلة

لمح روس براون المدير الإداري للفورمولا واحد مؤخراً إلى إمكانية الحد من التأثيرات البيئية السيئة لمقرات الفرق المتنقلة والتي وصفها "بالقصور الباذخة"، عن طريق منشآت مخصصة بديلة لفرق في كل حلبة ضمن أوروبا.

لكن تلك التلميحات لم تلق صدراً رحباً من هورنر، الذي يرى أن تلك المقرات جزء من اتفاقية كونكورد الجديدة، محذراً من مغبة إجبار الفرق على استعمال منشآت موحدة لأطقم العمل.

وحين سُئِل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حيال وجهة نظره حيال كلام براون، أجاب هورنر: "حسناً، روس بحاجة للنظر في اتفاقية كونكورد خاصته لأنها لا تشير إلى ذلك. لذا أنا لست واثقاً عما يشير إليه".

وأكمل: "لكن نعم، مقرنا المتنقل في ريد بُل مبنيّ على أفضل المواصفات الصديقة للبيئة، مصنوع بالكامل من الخشب، وأعتقد أنه بالنسبة للسباقات الأوروبية فإن المقر المتنقل هو بمثابة منزل لطاقم العمل. وذلك أمر منطقي".

وتابع: "من الواضح أننا وخلال السباقات خارج أوروبا فإننا نتأقلم (من دون تلك المقرات)، لكنني أعتقد أنه من الهام الانتباه وفي حال تمّ ذلك، ألا يتم إجبارنا على دفع ثروة مقابل مجموعة كراسي وخيمٍ أو غيرها يقدمها المروج. لذا عندما ننتقل حول العالم نحصل على منشآت خاصة بدلاً من شراء الخيم".

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من جهته، لا يتفق زاك براون المدير التنفيذي لدى مكلارين مع وجهة نظر هورنر، لكنه أشار إلى أنّ توافر منشآت مؤقتة ضمن جميع الحلبات تبدو مسألة منطقية.

فقال: "الحقيقة أننا نعمل ضمن منشآت مؤقتة أكثر من غيرها، ونتأقلم بشكل جيد. في سنغافورة، المكسيك، أبوظبي والبحرين، جميعها جيدة للغاية".

وأكمل: "نود أن نعلم ما تقدمه الحلبة، لأن بعض الحلبات تقوم بعمل أفضل في ذلك من غيرها. وكذلك نود ضمان مساحة كافية لشركائنا من الرعاة، مهندسينا وطاقم العمل".

وتابع: "من ثم أعتقد أن ذلك عامل مميز لكل فريق سباقات. لذا، أود أن نمتلك القدرة على التعبير عن ذلك أثناء السفر إلى منشآت مؤقتة، أن نحظى بالقدرة على التخصيص بما يكفي لتمييز علامة مكلارين عن غيرها".

واختتم: "لكنني أعتقد أنه بوسعنا القيام بذلك. وبشكل عام، نحن نحبّذ هذه الفكرة".