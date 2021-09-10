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هورنر يُشيد ببيريز "لتضحيته بنصف ثانية" لمنح فيرشتابن عامل السحب

أشاد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل بسائقه سيرجيو بيريز "لتضحيته" بنصف ثانية" خلال تصفيات جائزة إيطاليا الكبرى من أجل منح زميله ماكس فيرشتابن عامل السحب.

هورنر يُشيد ببيريز "لتضحيته بنصف ثانية" لمنح فيرشتابن عامل السحب

ضمن القسم الثالث الحاسم في مونزا، غادر بيريز خطّ الحظائر أمام فيرشتابن لمنح الهولندي عامل سحب حاسم أضرّ بنتيجته الشخصيّة في الأثناء.

وساهمت مساعدة بيريز في تأهّل فيرشتابن ثالثًا في سباق السبت، وبشكلٍ حاسم أمام ثنائيّ مكلارين، وذلك بعد حجز ثنائيّ مرسيدس فالتيري بوتاس ولويس هاميلتون للصفّ الأوّل.

وقال هورنر أنّ فيرشتابن كان "عرضة لخطر" الخسارة في مواجهة السيارات المزوّدة بمحرّكات مرسيدس، مُشيدًا بدور بيريز.

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وقال لقناة "سكاي سبورتس اف1" في هذا الصدد: "عليّ القول أنّ بيريز لعب دورًا مهمًا كلاعب فريق هذا اليوم لمنح زميله عامل السحب للتواجد في ذلك الموقع، إذ أعتقد بأنّه كانت عرضة لخطر سيارتَي مكلارين".

وأضاف: "ربّما ضحّى بيريز بنصف ثانية كي يتواجد ماكس في المركز الثالث. لذا كان من المفترض أن يكون في مركز أفضل بكثير من الذي هو فيه الآن، لكنّنا سعداء بالنتيجة".

وأردف: "أعتقد بأنّه بناءً على ما كان عليه الفارق العام الماضي، فقد قلّصنا الفجوة إلى النصف هذا العام".

وقال بيريز أنّ سيارته "كانت منخفضة الارتكازيّة بشكلٍ كبير" لتصفيات الجمعة، كاشفًا أنّ التعويض في سباق السبت المكوّن من 18 لفّة سيكون تحديًا صعبًا.

وقال المكسيكي: "كنّا نعاني هنا، والارتكازيّة منخفضة للغاية. حاولنا تحسين الوضع لسباق الأحد، ونأمل أن يُؤتي ذلك ثماره وبالنسبة لسباق السبت، فآمل أن نعوّض بعض المراكز ونتقدّم في الترتيب. تبدو محاكاة المسافات الطويلة واعدة".

وأردف: "سيكون السباق القصير صعبًا، سيكون هناك قطار دي آر اس في مرحلة مبكّرة، لكنّه سباق طويل وقد تحدث الكثير من الأشياء".

ويعتقد هورنر أنّ حقيقة انطلاق هاميلتون منافس فيرشتابن على اللقب من المركز الثاني على الجانب المتّسخ من شبكة الانطلاق قد تمنح فيرشتابن أفضليّة بانطلاقه من الجانب النظيف مباشرة خلف بوتاس.

وقال في هذا الصدد: "ستكون مسافة مثيرة نحو المنعطف الأوّل. ماكس على الجانب الأيمن ونأمل أن يستغلّ عامل السحب بالتوجّه للمنعطف الأوّل".

وأكمل: "ربّما حبّذ لويس التواجد على الجانب الأيسر (المتّسخ) عوضًا عن الأيمن. سيُوفّر ذلك سباقًا قصيرًا مثيرًا، وبالطبع سيكون هو بمثابة التصفيات للسباق الرئيسي".

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