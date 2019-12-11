هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021

ستنتهي أغلب عقود سائقي الصدارة - ومن بينهم ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل - بنهاية موسم 2020 المقبل.

وأشارت التكهنات إلى إمكانية انتقال لويس هاميلتون بطل العالم ستّ مرات إلى فيراري، بينما توقع توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن نسبة بقاء البريطاني مع السهام الفضية تصل إلى 75 بالمئة.

وفي حال انتقل هاميلتون إلى فريق آخر أو حتى قرر اعتزال البطولة، فإن فيرشتابن سيكون الهدف الواضح أمام مرسيدس، وذلك بعد أن كان وولف يتابعه عن كثب منذ أن كان الهولندي الشاب في الفورمولا 3.

لكن، يبدو هورنر مقتنعاً بأن أغلب سائقي الصدارة - من بينهم نجمه الشاب - سيبقون في أمكنتهم.

فقال: "أعتقد أن جميع سائقي الصدارة ستنتهي عقودهم نهاية الموسم المقبل، إنه (فيرشتابن) مسرور للغاية مع الفريق".

وأكمل: "نحن نحب تواجده في الفريق، كما أنه متأقلم بشكل جيد جداً هنا. والأمر يقع على عاتقنا لتأمين سيارة تنافسية له الموسم المقبل، لكنني أعتقد أنه وفي نهاية المطاف لن تكون مفاجأة لأحد إن بقي الجميع في أماكنهم الحالية".

وحين سُئِل عن سبب اقتناعه بأن تغييرات في تشكيلة سائقي الصدارة لن تحصل، أجاب هورنر: "أعتقد أن شارل (لوكلير) ما زال ضمن عقد مع فيراري. لويس من الواضح أنه مسرور للغاية مع فريقه. وكذلك ماكس".

واختتم: "لذا، إن حصلوا على سيارات تنافسية الموسم المقبل، لمَ سيغيرون من مقاعدهم؟ أو لمَ سيغيرون فرقهم؟".