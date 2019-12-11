هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021
يعتقد كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل أنه لا يوجد سبب يدفع سائقي الصدارة في الفورمولا واحد لتغيير فرقهم في موسم 2021.
ستنتهي أغلب عقود سائقي الصدارة - ومن بينهم ماكس فيرشتابن سائق ريد بُل - بنهاية موسم 2020 المقبل.
وأشارت التكهنات إلى إمكانية انتقال لويس هاميلتون بطل العالم ستّ مرات إلى فيراري، بينما توقع توتو وولف مدير فريق مرسيدس أن نسبة بقاء البريطاني مع السهام الفضية تصل إلى 75 بالمئة.
وفي حال انتقل هاميلتون إلى فريق آخر أو حتى قرر اعتزال البطولة، فإن فيرشتابن سيكون الهدف الواضح أمام مرسيدس، وذلك بعد أن كان وولف يتابعه عن كثب منذ أن كان الهولندي الشاب في الفورمولا 3.
لكن، يبدو هورنر مقتنعاً بأن أغلب سائقي الصدارة - من بينهم نجمه الشاب - سيبقون في أمكنتهم.
فقال: "أعتقد أن جميع سائقي الصدارة ستنتهي عقودهم نهاية الموسم المقبل، إنه (فيرشتابن) مسرور للغاية مع الفريق".
وأكمل: "نحن نحب تواجده في الفريق، كما أنه متأقلم بشكل جيد جداً هنا. والأمر يقع على عاتقنا لتأمين سيارة تنافسية له الموسم المقبل، لكنني أعتقد أنه وفي نهاية المطاف لن تكون مفاجأة لأحد إن بقي الجميع في أماكنهم الحالية".
وحين سُئِل عن سبب اقتناعه بأن تغييرات في تشكيلة سائقي الصدارة لن تحصل، أجاب هورنر: "أعتقد أن شارل (لوكلير) ما زال ضمن عقد مع فيراري. لويس من الواضح أنه مسرور للغاية مع فريقه. وكذلك ماكس".
واختتم: "لذا، إن حصلوا على سيارات تنافسية الموسم المقبل، لمَ سيغيرون من مقاعدهم؟ أو لمَ سيغيرون فرقهم؟".
اقرأ أيضاً:
المقال السابق
بالتفصيل: مُحرّك هوندا الذي يُغذّي سيارة ريد بُل في الفورمولا واحد
المقال التالي
لوكلير "لم يكن ليصدق" النتائج التي حققها في 2019
حول هذه المقالة
|السلاسل
|فورمولا 1
|قائمة السائقين
|شارل لوكلير , لويس هاميلتون تسوق الآن , ماكس فيرشتابن تسوق الآن
|قائمة الفرق
|ريد بُل ريسينغ تسوق الآن
هورنر يشكّ بأن سائقي الصدارة سيغيرون فرقهم في 2021
منصة السباق
|الحصة
|التاريخ
|
التوقيت المحلي
توقيتك
|المحتوى
|التجارب الحرّة الأولى
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
04:00
13:00
|
|التجارب الحرّة الثانية
|
الجمعة ٢٩ نوفمبر
الجمعة ٢٩ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|التجارب الحرّة الثالثة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
05:00
14:00
|
|التجارب التأهيليّة
|
السبت ٣٠ نوفمبر
السبت ٣٠ نوفمبر
|
08:00
17:00
|
|السباق
|
الأحد ١ ديسمبر
الأحد ١ ديسمبر
|
08:10
17:10
|