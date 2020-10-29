هورنر يشرح سبب عدم وجود غاسلي ضمن قائمة خيارات الفريق الأساسي لموسم 2021

يعتقد هورنر بأنّ السائق الفرنسي يتطوّر بشكل كبير في بيئة تتمتع بضغط أقل، ومع سيارة أقل صعوبة في قيادتها من سيارة ريد بٌل ريسينغ.

وقد تمّ الإعلان رسميًا عن بقاء غاسلي مع ألفا تاوري لموسم 2021، وذلك بعد غيابه عن قائمة الخيارات القصيرة للبدلاء المحتملين لأليكسندر ألبون، إذا ما قررت ريد بُل اتّخاذ قرار بالتخلّي عن التايلندي للموسم المُقبل.

ونُشير بأنّ غاسلي سبق وقاد لصالح الفريق الأساسي خلال النصف الأوّل من موسم 2019، قبل أن تتم إعادته إلى فريق تورو روسو حينها وتبديله بألبون.

وسرعان ما أعاد غاسلي بناء ثقته وسمعته من خلال بعض التأديات المذهلة لصالح ألفا تاوري، والتي تضمّنت فوزًا مفاجئًا في مونزا.

وضمن معرض حديثه قبل تأكيد بقاء غاسلي مع ألفا تاوري في 2021، أوضح هورنر بأنّ الفرنسي لم يكن ضمن قائمة الخيارات التي تقيّمها ريد بُل ريسينغ.

فقال: "لدينا بالطبّع العديد من المعلومات عن السائفين خلال فترة كبيرة من الزمن".

وأضاف: "لذلك نعلم بأنّ بيير قام بعمل مذهل، فهو يقود على نحوٍ جيّدة للغاية في تلك البيئة مع ألفا تاوري، إنّه مرتاح داخل هذه السيارة، مع ربما ضغط أقل هناك كذلك، وتوقّعات أقل".

وتابع: "أعتقد بأنّ تطلعاتهم كفريق مختلفة، لذلك من المنطقي أن نجد تلك العلاقة تعمل على نحوٍ جيّد من الطرفين مع بيير وألفا تاوري".

وعند سؤاله عن السبب وراء عدم منح غاسلي فرصة ثانية في ريد بُل ريسينغ، أشار هورنر إلى أنّه ما كان ليقوم بعمل أفضل من ألبون.

حيث قال: "أولويتنا الأولى والأخيرة هي أن نمنح أليكس الفرصة لاستحقاق ذلك المقعد".

واختتم: "دعونا لا ننسى أنّه عندما قاد السيارة العام الماضي تمكّن من التغلب على بيير بشكل كبير من ناحية الأداء والنقاط المسجّلة. لذلك وإذا ما كنّا سنبادلهما من جديد، لماذا سيكون الوضع مختلفًا حينها؟".