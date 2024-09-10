هورنر يشرح سبب عدم ثقة ريد بُل بأدوات التطوير

كشف هورنر أن انخفاض ثقة ريد بُل بسيارتها يعود إلى معاناتها بشكل أساسي فيما يتعلق ببيانات نفق الهواء وتناسبها مع التأدية على المسار.

واضطر فريق ميلتون كينز للتراجع والاعتماد على "بيانات المسار والخبرات السابقة"، لمحاولة إخراج نفسه من مشاكل التطوير، وفقاً لما صرّح به مدير الفريق.

في إيطاليا، انطلق ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز من المركزين السابع والثامن على التوالي، ولم يفلح الهولندي سوى بالتقدم لمركز واحد لينهي السباق سادساً.

وأشار هورنر إلى مشكلة تصميمية تعود إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى من العام الماضي في السيارة، تفسّر سبب التراجع في التأدية.

ورغم التحسن الواضح خلال العطلة الشتوية، لكن المشاكل تواصلت وظهرت مع التحديثات الأخيرة على شكل اضطرابات في توازن السيارة، ما جعل التوافق في القسمين الخلفي والأمامي للسيارة غائباً.

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام حول الصعوبات الحالية، قال هورنر: "لو نظرنا للمسألة، حتى في وقت مبكر من الموسم، حين كنا نفوز بالسباقات بفارق 20 نقطة، كانت هناك بعض المشاكل".

وأكمل: "أضعفت التحديثات الأخيرة السيارة، خاصة لناحية الانسجام بين القسمين الأمامي والخلفي".

وأردف: "يمكن أن نرى ذلك. لكن نفق الهواء لا يُظهر هذا، بعكس الأداء على الحلبة".

واسترسل: "الأمر المهم هو التغلب على ذلك".

واختتم: "لأنك وحين تواجه وضعاً لا يمكنك فيه الثقة بسيارتك، فإنك بحاجة للعودة إلى بيانات المسار والخبرة السابقة التي تمتلكها".