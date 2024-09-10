جميع البطولات

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة أذربيجان الكبرى

هورنر يشرح سبب عدم ثقة ريد بُل بأدوات التطوير

تكلم كريستيان هورنر مدير فريق ريد بُل حول عدم الثقة حالياً "بأدوات التطوير" ضمن المقاربة التي تتبعها العلامة النمساوية ضمن سعيها فيما تبقى من موسم 2024 الجاري في الفورمولا واحد، للخروج من مأزق التأخر المفاجئ وسط تقدم المنافسين.

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

كريستيان هورنر، مدير فريق ريد بُل ريسينغ

الصورة من قبل: سيمون غالوي/ صور لات

كشف هورنر أن انخفاض ثقة ريد بُل بسيارتها يعود إلى معاناتها بشكل أساسي فيما يتعلق ببيانات نفق الهواء وتناسبها مع التأدية على المسار.

واضطر فريق ميلتون كينز للتراجع والاعتماد على "بيانات المسار والخبرات السابقة"، لمحاولة إخراج نفسه من مشاكل التطوير، وفقاً لما صرّح به مدير الفريق.

في إيطاليا، انطلق ماكس فيرستابن وسيرجيو بيريز من المركزين السابع والثامن على التوالي، ولم يفلح الهولندي سوى بالتقدم لمركز واحد لينهي السباق سادساً.

وأشار هورنر إلى مشكلة تصميمية تعود إلى جائزة الولايات المتحدة الكبرى من العام الماضي في السيارة، تفسّر سبب التراجع في التأدية.

ورغم التحسن الواضح خلال العطلة الشتوية، لكن المشاكل تواصلت وظهرت مع التحديثات الأخيرة على شكل اضطرابات في توازن السيارة، ما جعل التوافق في القسمين الخلفي والأمامي للسيارة غائباً.

اقرأ أيضاً:

وضمن معرض كلامه مع وسائل الإعلام حول الصعوبات الحالية، قال هورنر: "لو نظرنا للمسألة، حتى في وقت مبكر من الموسم، حين كنا نفوز بالسباقات بفارق 20 نقطة، كانت هناك بعض المشاكل".

وأكمل: "أضعفت التحديثات الأخيرة السيارة، خاصة لناحية الانسجام بين القسمين الأمامي والخلفي".

وأردف: "يمكن أن نرى ذلك. لكن نفق الهواء لا يُظهر هذا، بعكس الأداء على الحلبة".

واسترسل: "الأمر المهم هو التغلب على ذلك". 

واختتم: "لأنك وحين تواجه وضعاً لا يمكنك فيه الثقة بسيارتك، فإنك بحاجة للعودة إلى بيانات المسار والخبرة السابقة التي تمتلكها".

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق رسميًا: أستون مارتن تُعلن التعاقد مع الأسطورة نيوي

أبرز التعليقات

ماكس فيرستابن
More from
ماكس فيرستابن
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا

برايم
برايم
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تحليل السباق: كيف تمكّن فيرشتابن من مواصلة الضغط على هاميلتون في سوزوكا
ريد بُل ريسينغ
More from
ريد بُل ريسينغ
ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم

ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ريد بُل: الأسابيع المقبلة "محورية" لإنقاذ الموسم
ماركو: سأبقى مع ريد بُل ما دمت قادرًا ذهنيًا وجسديًا على أداء وظيفتي

ماركو: سأبقى مع ريد بُل ما دمت قادرًا ذهنيًا وجسديًا على أداء وظيفتي

فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ماركو: سأبقى مع ريد بُل ما دمت قادرًا ذهنيًا وجسديًا على أداء وظيفتي
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

أحدث الأخبار

ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي

ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
ألونسو: "إنه لشرف عظيم" أن أعمل مع نيوي
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مواعيد جائزة أذربيجان الكبرى 2024
سترول: أدريان نيوي صفقة رابحة لأستون مارتن

سترول: أدريان نيوي صفقة رابحة لأستون مارتن

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
سترول: أدريان نيوي صفقة رابحة لأستون مارتن
مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

F1 فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
مونتويا: بياستري استعمل "قوانين البابايا" لمصلحته

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

النسخة

الشرق الأوسط الشرق الأوسط