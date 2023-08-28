هورنر يشدد على أن بيريز سيقود مع ريد بُل في 2024

كان مستقبل بيريز محط الكثير من النقاشات والتكهنات خاصة مع فارق الأداء الكبير خلف زميله بطل العالم ماكس فيرستابن هذا الموسم.

وقد نجح الهولندي بتحقيق فوزه التاسع على التوالي من بوابة جولة هولندا، ليعادل بذلك الرقم القياسي الذي كان يحمله سيباستيان فيتيل.

وكانت تعليقات هيلموت ماركو مستشار ريد بُل لرياضة السيارات قد صبّت الزيت على النار مؤخراً، حيث ألمح إلى أن بقاء بيريز ليس مضموناً مئة بالمئة رغم عقده.

وتصاعدت هذه التكهنات مع عودة دانيال ريكاردو للقيادة مع ألفا تاوري بديلاً عن نيك دي فريز قبل العطلة الصيفية، ما يجعل منه مرشحاً لنيل مقعد بيريز في 2025 مع انتهاء عقد المكسيكي.

وضمن معرض كلامه على هامش جولة هولندا، أكد هورنر رسمياً أن بيريز سيبقى مع ريد بُل في 2024 رغم تعليقات ماركو.

فقال: "وضع تشيكو للموسم المقبل واضح. إنه سائق ريد بُل، وقد اتفقنا على ذلك معه".

وأكمل: "بغض النظر عن الاتفاقيات، نحن مسرورون من العمل الذي يقوم به. رأينا كيف يقود، رغم أن الحظ لم يحالفه بسبب عقوبة الإسراع ضمن خط الصيانة، التي أرجعته للمركز الرابع".

وأردف: "إنه يحتل المركز الثاني ضمن بطولة السائقين، وهو الوحيد عدا ماكس الذي فاز بسباقات هذا الموسم".

وتابع: "من السهل انتقاده والتعليق عليه وعلى ما يجري، لكنه سيكون سائقنا لموسم 2024".

من جهة أخرى، أشار هورنر إلى أن المسألة لا تتعلق بهيمنة فيرستابن بل بوضع الهولندي ككل أمام جميع المنافسين.

فقال: "ماكس ضمن مرحلة في مسيرته يبدو أنه لا يُقهر ببساطة. لا أعتقد أن هناك أي سائق حالي قادر على تحقيق نفس النتائج على متن هذه السيارة".

وأكمل: "تواجده كزميل يعني أنه ضمن مهمة صعبة جداً، لأن المستوى مرتفع جداً".

وأضاف: "عليك النظر للأداء ضمن سياق الأزمنة والنتائج. لو لم يتواجد ماكس هنا، لفاز تشيكو بأربعة أو خمسة سباقات".

واختتم: "لذا، إنه يقوم بعمله. يحتل المركز الثاني في البطولة ورأينا مستوى أدائه اليوم. لم يكن محظوظاً لإسراعه ضمن خط الصيانة. على أمل أن ينجح بإضافة المزيد من الانتصارات قبيل نهاية الموسم".