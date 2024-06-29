هورنر يسخر من وولف ويرشّح له بديلًا لماكس فيرستابن الذي يريده بشدة

استهدف كريستيان هورنر مدير فريقه ريد بُل نظيره في مرسيدس توتو وولف في اشتعال جديد للحرب الكلامية بين الثنائي.

اتهم هورنر سعي نظيره وولف لضم ماكس فيرستابن "بالتكتيك المُشتت" لتغطية مشاكل سيارة مرسيدس.

وقد أتت تعليقات هورنر بعدما أكّد فيرستابن بالأمس أنه سيقود مع ريد بُل في الموسم المُقبل، الأمر الذي ما يزال وولف يرفض تقبّله.

كما وضع هورنر وولف في مرماه مرة أخرى عندما أشار إلى أن مغادرة لويس هاميلتون الموسم المقبل هي التي قلبت سوق الانتقالات رأسًا على عقب، بالرٌغم من معرفته "لكل المعلومات حول المحركات وقوانين 2026".

"هنالك الكثير من الضوضاء حول ماكس وانتقاله لفريق آخر، وفي بعض الأحيان يظن المرء بأن تلك تكتيكات بهدف التشتيت يتم استعمالها، حيث يتعين عليك أن تتساءل، ما هي الدوافع؟" قال هورنر.

وأضاف: "وخلف كل هذا، فإن السائق الذي تسبب بكل هذه التحركات في سوق الانتقالات كانت لديه كل المعلومات حول المحركات وقوانين 2026 وما إلى ذلك، واختار المغادرة وترك مكانه في مرسيدس، وهنالك تكهنات بالطبع حول من سيشغل ذلك المقعد، لكنه لن يكون ماكس فيرستابن".

وتابع: "أعتقد بأن ماكس كان واضحًا للغاية فيما قاله خلال المؤتمر الصحفي. وعليه فلماذا يفعل توتو ذلك، أرى بأن تلك استراتيجية تشتيت واضحة. وبالطبع إذا ما أراد فيرستابن للعام المُقبل، فأعتقد بأن يوس (والده) متاح على الأرجح".