هورنر يسخر من تعليقات مرسيدس بشأن تراجع ريد بُل

أوضح جيمس أليسون، المدير التقني لمرسيدس، خلال سباق جائزة كندا الكبرى أن ريد بُل ربما جعلت سيارتها آر.بي20 أبطأ بالتحديثات الأخيرة التي أدخلتها.

وقال أليسون: "يبدو أن تحديثهم كان تخفيضًا في الأداء. آمل أن يؤثر ذلك عليهم. عندما تتوقف عن الثقة بأدواتك، يجب أن تتراجع، وتفقد الكثير من الوقت. الوقت هو أكبر صديق لك، وفقدانه هو أسوأ عدو لك".

لكن مع تفوق ريد بُل في سباق مونتريال، في الوقت الذي حل فيه جورج راسل من مرسيدس في المركز الثالث بعد أن بدأ من المركز الأول، لم يستطع هورنر أن يمنع نفسه من الرد على تعليقات أليسون بقول ساخر: "حتى مع تخفيض أدائنا، تمكنا من التغلب على ترقيتهم. كان سباقًا من المرضي الفوز به".

وجاء انتصار ماكس فيرستابن في مونتريال في عطلة نهاية أسبوع كان من المتوقع أن تُمثّل تحديًا لريد بُل، حيث تم كشف ضعف سيارتها عند العبور على الحفف الجانبية.

ومع ذلك، بعد تحقيق الفوز مثلما حدث في إيمولا، قال هورنر إنه يتطلع الآن إلى التوجه إلى حلبات تعتمد أكثر على الأداء الانسيابي المطلق. وقال: "كانت السباقات القليلة الماضية أكثر اضطرابًا بالنسبة لنا، لكننا تمكنا من الفوز في اثنين من آخر ثلاثة سباقات".

وأضاف: "حصلنا على قطب الانطلاق الأوّل في إيمولا، وتمكنا من مطابقة وقت قطب الانطلاق الأوّل هنا بسيارة يشعر كلا السائقين بنقصانها. لذلك هناك الكثير من التركيز على ذلك لمعرفة ما إذا كان بإمكاننا تحسينها".

وأردف: "نعلم أن هناك حلبات في وقت لاحق من العام مثل سنغافورة حيث يمكن أن يكون ذلك عاملاً. لكننا نتوقع حقًا أن تكون فيراري، ومكلارين - ومرسيدس التي دخلت تلك النافذة هذا الأسبوع - تنافسية في كل حلبة".

لكن على الرغم من أن مرسيدس مثّلت تهديدًا في كندا، شعر هورنر أنه من المبكر جدًا القول إن الحظيرة الألمانية قد عادت بقوة إلى المنافسة.

وقال: "لطالما كانت مرسيدس جيدة على الحلبات الخضراء التي لا توجد فيها منعطفات عالية السرعة مثل هذه. لذا مع تغيير الأسفلت، ربما لعب ذلك لصالحهم. لذا دعونا نرى خلال السباقات الثلاثة المقبلة ما إذا كان هذا هو الأداء الحقيقي أو إذا كان مجرد حدث عرضي".