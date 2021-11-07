هورنر يريد تفادي "تكرار أحداث" انطلاقة سباق المكسيك 2019

باغتت مرسيدس غريمتها ريد بُل عبر حجزها للصفّ الأوّل على شبكة انطلاق سباق هيرمانوس رودريغيز بعد أن تقدّم فالتيري بوتاس ثنائيّة السهام الفضيّة في التصفيات.

في المقابل سينطلق فيرشتابن ثالثًا، ما يترك الهولندي متأخّرًا خلف غريمه هاميلتون بالتوجّه إلى السباق في ظلّ محاولته تعزيز أفضليّته في صدارة البطولة.

ويتقدّم فيرشتابن بـ 12 نقطة على هاميلتون في الترتيب العام مع بقاء خمسة سباقات على النهاية، ويتوقّع الكثيرون تكرار حوادث بينهما مثلما حدث في سيلفرستون ومونزا.

وتُقدّم حلبة المكسيك واحدة من أطول المسافات بين شبكة الانطلاق ونقطة الكبح في المنعطف الأوّل، ما يعني أنّ عامل السحب عند الانطلاق خلف المركز الأوّل سيكون قويًا.

وقال هورنر مدير فريق ريد بُل أنّه سيكون من المهمّ أن يتفادى فيرشتابن البقاء عالقًا لفترة طويلة خلف السيارات الأخرى بالنظر إلى تحديات التبريد على الحلبة العالية عن سطح البحر، لكنّه أشار إلى أنّ المنعطف الأوّل قد يكون مسرحًا للحوادث.

وقال البريطاني لقناة "سكاي سبورتس اف1": "عليك أن تكون حذرًا هنا لأنّه لا يُمكنك البقاء عالقًا خلف سيارة أخرى لفترة طويلة جدًا، لأنّ درجات الحرارة تبدأ بالارتفاع وتخرج عن السيطرة".

وأضاف: "لكنّني أعتقد بأنّ الفرصة الأولى ستكون في المنعطف الأوّل. عليك مشاهدة إعادة سباق 2019 وسترى كيف يُمكن أن يُصبح الوضع مثيرًا هناك".

وأردف: "عامل السحب أقوى في تلك اللفّة الأولى. نحتاج للحصول على انطلاقة جيّدة مع كلٍ من سائقَينا، وسنُحاول كسب زخمٍ جيّد لتجاوزهم".

وكان سباق 2019 قد شهد دخول هاميلتون وفيرشتابن المنعطف الأوّل جنبًا إلى جنب بعد أن حجزهما سيباستيان فيتيل. وحشر فيرشتابن غريمه هاميلتون نحو مخرج المنعطف، لكنّ هاميلتون تشبّث بخطّه ما منحه الجهة الداخليّة للمنعطف الثاني، وتلامس الثنائيّ ما تسبّب في خروجهما عن المسار وعبورهما على المنطقة العشبيّة وخسارتهما لمركزيهما.

وعندما سُئل عن قدر المجازفة التي ينوي فيرشتابن الإقدام عليها في المنعطف الأوّل بالنظر إلى المعركة على اللقب هذه المرّة، أجاب هورنر: "لا نتوقّع تكرار تلك الأحداث. لكن لو نظرتم إلى واقعة 2019، فقد انطلق ماكس ثالثًا وكان هاميلتون عدائيًا للغاية في المنعطف الثاني، ومن ثمّ وقع ثقب الإطار (الذي جاء نتيجة احتكاك لاحق مع بوتاس) ودمّر ذلك بقيّة سباقه".

وأردف: "عليك أن تكون هناك في خطّ النهاية بالتأكيد، ولا أزال أعتقد بأنّ لدينا فرصة رائعة في هذا السباق، ربّما أصعب ممّا بدت عليه سابقًا هذا الصباح".

وحافظ هورنر على تفاؤله من خلال حقيقة أنّ فيرشتابن من غير المرجّح أن يستخدم إطارات "سوفت" في السباق وذلك بعد عبوره على إطارات "ميديوم" في القسم الثاني من التصفيات.

وقال حيال ذلك: "بدونا جيّدين على إطارات ميديوم طوال عطلة نهاية الأسبوع. لا نرى أنّنا سنستخدم إطارات سوفت مجدّدًا. لم يكن ماكس سعيدًا عليها مطلقًا نهاية هذا الأسبوع. كانت إطارات هارد جيّدة بالنسبة إلينا".

وأردف: "أوّل ما علينا فعله هو إتقان الانطلاقة ورؤية ما سيكون عليه الوضع عند المنعطف الأوّل".