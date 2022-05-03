هورنر يرى "احترامًا أصيلًا" في معركة اللقب بين فيرشتابن ولوكلير

فاز فيرشتابن ولوكلير بسباقين لكل منهما خلال الجولات الأربع الأولى من موسم 2022، ما يمهّد الطريق أمام معركة مثيرة على لقب البطولة.

ودخل السائقان في معارك على المسار في عدد من المناسبات حتى الآن في هذا الموسم، لعل أبرزها في البحرين والمملكة العربية السعودية، حيث حسمت منافستهما المحتدمة جنبًا إلى جنب معركة الفوز في المناسبتين.

هذا ولم تجمعهما حوادث أو لحظات تطلبت تدخل المراقبين حتى الآن، ما يبرز التناقض بين هذه المعركة وتلك المثيرة للجدل التي جمعت بين فيرشتابن ولويس هاميلتون في المراحل الختامية من الموسم الماضي.

ونأى هورنر عن التلميح بما إذا كان هنالك احترام أكبر في معركة فيرشتابن الحالية من تلك التي جمعته بهاميلتون، لكنه يشعر بأن التاريخ الذي يجمع سائقه مع لوكلير خلال مسيرته الناشئة تمخّض عنه ذلك الاحترام.

فقال: "أعتقد بأنهما نشئا وهما ينافسان بعضهما البعض في الكارتينغ والبطولات الأخرى، كما أنهما يعرفان بعضهما البعض بشكل جيد للغاية".

وأضاف: "إنهما من نفس الجيل، وهنالك احترام أصيل بينهما".

وعند سؤاله إذا ما يتوقّع أن تتأرجح المعركة بين لوكلير وفيرشتابن على الجانبين طوال الموسم، قال هورنر: "فيراري تملك سيارة رائعة، وسائقَين رائعين كذلك، وكانوا غير محظوظين (في إيمولا)".

وتابع: "لكنهم بالتأكيد سيكونون تنافسيين للغاية في السباق المقبل (ميامي). أعتقد بأن المنافسة ستكون هكذا طوال الموسم".